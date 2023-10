In Bendeleben wird erstmals alte Thüringer Obstsorte gepflanzt

Tom Leukefeld (links) und Karsten Stiehler vom Pomologen-Verein Landesgruppe Thüringen zeigen in Bendeleben den neu gepflanzten Apfelbaum, der in dieser Art eine Premiere darstellt.

Bendeleben. Pomologen im Freistaat wollen insbesondere alte Obstsorten erhalten. Eine Apfelart, die um 1830 entstand, wächst deshalb nun im Kreis.

Das Bäumchen steht. Im Bendelebener Park der Orangerie begründen Vertreter des Pomologen-Vereins Landesgruppe Thüringen im besten Fall eine Tradition. Die Premiere, ältere Obstsorten vor dem Vergessen zu bewahren und diesen einen öffentlichen Platz zum Gedeihen zu geben, ist zumindest schon gelungen. Eine Sorte, die Experten zufolge um 1830 entstand, erblüht künftig im Orangerie-Park.

Fromms Goldrenette einAllrounder unter Äpfeln

Im Rahmen des Obstsortentages wurde die Thüringer Obstsorte Nummer 1 gesetzt. In drei bis fünf Jahren könnte der Obstbaum Früchte tragen, schätzt Pomologe Karsten Stiehler. Dann stehen die Zeichen gut, dass am Baum Äpfel hängen. Nicht irgendwelche, sondern die sogenannte Fromms Goldrenette. Diese Sorte Kulturapfel sei selten und stammt aus Seeba bei Meiningen. Dort waren die Früchte des Baumes als „Seebaer Borsdorfer“ bekannt. Zu Ehren des Regierungskanzellisten Fromm bekam die Frucht ihre heutige Bezeichnung.

Aktuell sei die Apfelart sehr selten und fast ausschließlich aus der Vorderrhön bekannt, verrät Stiehler, der sich mit den Merkmalen des Kulturobstes eingehend beschäftigt hat. Dabei gilt die Sorte als robust und sei unter Äpfeln nahe ein Allrounder – geeignet für Kuchen, Saft etc..

Ziel der Pflanzungen ist es, „alte Sorten, die es kaum noch in den Baumschulen gibt, aber die es vom Wert verdient haben und aus Thüringen stammen, wieder mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu holen“, so Stiehler. In der Arbeit schwingt die Hoffnung mit, dass diese alten Sorten nicht aus den Gärten und zuletzt dem Bewusstsein verschwinden, sondern wieder häufiger hierzulande zu finden sind. Ob im nächsten Jahr schon die nächste Thüringer Sorte in Bendeleben gepflanzt wird, lässt Stiehler offen. Am Aufbau eines solchen speziellen Sortengartens möchte man festhalten und erwähnt, dass nicht nur alte Apfel-, sondern auch Birnen- oder Kirschensorten als Pflanzung möglich seien. Die Kyffhäuser Naturparkverwaltung unterstützte die Premiere der Pomologen mit Pflanzmaterial.