In der Antarktis, als die Mauer fällt

Er ist der Thüringer, der die Wendezeit 1989/90 am weitesten entfernt von seiner Heimat erlebte. Als sich die Welt entscheidend veränderte, forschte der Seehausener Herbert Grimm in der Antarktis. 15.000 Kilometer entfernt. Ausgerechnet auf dem sechsten Kontinent, den die meisten nur mit Eis und Einsamkeit verbinden, wandelte er sich zum Weltbürger. „Ich hätte 1990 nach meiner Rückkehr vermutlich Probleme bekommen, wenn die DDR noch so eng und abgeschottet gewesen wäre wie beim Abschied anderthalb Jahre zuvor“, erinnert sich der 69-Jährige. Vor ihm liegen die dicken, in akkurater Handschrift geführten Tagebücher über das Abenteuer, das sein Leben prägte. Und das in den Wendewirren beinahe zu einer Odyssee wurde…

Die Reise hatte ein Vorspiel: Biologielehrer Grimm, damals in Erfurt lebend, bewarb sich bei Professor Heinrich Dathe, dem die Antarktis-Forschungsstelle unterstand. Ihn lockte das Abenteuer und die Ornithologie – Vögel waren seine Passion schon in der Jugend.

Berliner Tierpark-Chef Heinrich Dathe wählt ihn aus

Grimm muss dem aus dem DDR-Fernsehen bekannten Berliner Tierpark-Chef Dathe fachlich imponiert haben. „Ich war jedenfalls, im Gegensatz zu meinem Kollegen, nicht in der Partei.“ Freilich, auf Westverwandtschaft wurde er überprüft. Auch seine Frau Ellen, von der er sich am 19. Dezember 1988 für die Reise verabschiedete, genau wie von seiner damals elfjährigen Tochter Jana. Dass es statt einem Jahr 590 Tage werden sollten, konnte keiner ahnen.

Erfurt – Berlin per Zug. Im Flugzeug nach Leningrad. Von dort mit dem russischen Forschungsschiff und tonnenweise Proviant Richtung Antarktis. Das erste Mal den „Duft der weiten Welt“ spürte Grimm beim Tank-Zwischenstopp in Uruguays Hauptstadt Montevideo inklusive Botschaftsbesuch.

Eselspinguine waren eines der Forschungsobjekte von Herbert Grimm in der Antarktis. Die politische Wende in der DDR erlebte der Thüringer 15.000 Kilometer entfernt. Foto: Herbert Grimm

Rauer empfing das Klima Grimm in der Antarktis. Die DDR-Ornithologen hatten ihr Domizil in einem Container in der russischen Antarktisstation Bellingshausen auf King-George-Island. 360 Tage im Jahr Nebel, Sprüh- oder Eisregen, Treibeis vor der Haustür. „Dagegen sanken die Temperaturen nur selten unter minus 30 Grad.“ Zu zweit teilten sie sich eine 20-Quadratmeter-Unterkunft.

Kilometerlanges Waten durch eisiges Wasser

Langzeitstudien an Seevögeln, Pinguinen und Robben – Vermessen, Beringen, Bruterfolge kartieren. Das waren Aufgaben in der Gegend, in der auch Schlauchbootfahrten im Sturm und kilometerlanges Waten durchs Eiswasser bei plötzlichem Einsetzen der Flut zu bewältigen waren. „Aber die große Einsamkeit war das dort nicht“, schildert Grimm. Die Forschungsstationen anderer Länder lagen nicht weit weg: Die Chilenen wenige hundert Meter weiter waren die Nachbarn. Zu den Jungs aus Uruguay (Grimm: „Mit toller italienischer Küche“) brauchten sie etwa eine Stunde zu Fuß. Ein Stück weiter weg: die Chinesen und Polen. „Es war eine große, weltweite Forscherfamilie, jeder half jedem – das öffnete natürlich Horizonte.“ Mit den Russen, die immer die Sauna vorheizten, vollzogen sie kuriose Tauschgeschäfte in Naturalien, die Brasilianer (!) schwärmten für DDR-Kaffee Marke „Mokka Fix“, mit den Südkoreanern sprachen sie auf Englisch angeregt über geteilte Länder. „Wir hatten Leute aus 51 Nationen in unserer Hütte zu Gast.“

Bei der Forschungsarbeit: Herbert Grimm beim Vermessen von Seevögel-Eiern in der Antarktis. Foto: Herbert Grimm

Telefonanrufe waren nur im Notfall möglich und sündhaft teuer

Und die Kommunikation nach Hause? Abenteuerlich. Telefon: sündhaft teuer, nur für den Notfall. Telegramme: theoretisch möglich, aber umständlich. „Was da mitunter über Funk als Ergebnis rauskam, ähnelte dem Stille-Post-Spiel.“ Aber einmal, so Grimm, gelang es ihm sogar, darüber das Schicken eines Fleurop-Blumenstraußes zu organisieren – zum Geburtstag seiner Mutter.

Und Infos aus der Heimat? Über einen schon damals veralteten Computer empfingen sie chilenisches Fernsehen ohne Ton, koppelten daran ein Kofferradio. Im Oktober 1989 flimmerten da in den Nachrichten Bilder von den Montagsdemos in Leipzig. „Da ahnten wir: Es tut sich was. Sorgten uns natürlich auch darum, wie das ausgehen würde.“ Am 10. November 1989, Grimm hatte gerade Riesensturmvögel beringt, steckte ein Faxpapier hinter der DDR-Haustürklinke – die Briten hatten ihm einen Artikel der Herald Tribune kopiert. Sinngemäße Überschrift: „Krenz öffnet die Grenze!“

Hardy Krüger kommt und erweist sich als netter Kerl

Deutsch-deutsche Berührungen gab es in der Antarktis schon vorher: West-Weltenbummler Hardy Krüger (Grimm: „sehr umgänglich“) war zu Gast. Die Besatzung vom Greenpeace-Schiff „Gondwana“, das schon damals auf das Müllproblem in der Antarktis aufmerksam machte, schaute vorbei. Überraschung am 8. Dezember 1989: Loki Schmidt traf ein. Die Gattin von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, von Beruf Biologin, war mit dem Forschungsschiff „Polarstern“ unterwegs. Beim Abstecher zu den DDR-Forschern versorgte sie diese mit Infos zum Wendeherbst. Grimm: „Es war sehr herzlich.“

Ornithologe Herbert Grimm, nun 69, auf Erkundungstour in der Heimat rund um Bad Frankenhausen. Foto: Michael Voß

Trotz allem: Der Abschied von der Antarktis nahte. Doch er sollte sich hinziehen. Das erste russische Schiff, das sie zurückbringen sollte, blieb im Eis stecken. Das zweite, ein recht altes, umrundete zuerst die komplette Antarktis, um andere Stationen zu versorgen. Ein zugehöriger Hubschrauber versank bei einem Manöver im Eiswasser. Um die Rückfahrt zu finanzieren, lud das Schiff dann in Argentinien Schafwolle und Aluminium. In Lissabon ging die Wolle von Bord. Grimm und Kollegen schauten derweil im Benfica-Fanclub Spiele der Fußball-WM 1990. Deutschland: Weltmeister!

In den Niederlanden wird das Aluminium entladen

Im niederländischen Vlissingen wurden sie dann das Aluminium los. Es war der 1. Juli, Währungsunion. Dann endlich, am 16. Juli 1990, kehrte Grimm nach dreimonatiger Rückreise nach Erfurt zurück, konnte Frau und Tochter umarmen.

In den Schuldienst kehrte Grimm nicht zurück. Er besaß noch ein dreiviertel Jahr aufgestauten Urlaub. Bereits am 1. Dezember 1990 fing er am Naturkundemuseum Erfurt an, wo eine Stelle frei wurde. „Ein Glücksfall. Ich habe es nie bereut.“ Dort war er als Kurator tätig, forschte auf seinem Spezialgebiet Vögel bis zur Rente, erntete viel Anerkennung. In die Antarktis kehrte Grimm noch fünf Mal bei privaten Reisen zurück. Auch seiner Tochter zeigte er dabei die einstige eisige „Wirkungsstätte“ – die seine eigene Geschichte so prägte.