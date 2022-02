Wort zum Wochenende In diesem Augenblick ist alles so still

Andreas Möller ist Pfarrer für Vertretungsdienste im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen.

Warum ist denn unsere Kirche geschlossen?“, fragt mich die Friseurin unvermittelt, während sie sich konzentriert meinen Haaren widmet. „Ich wollte schon vor zwei Tagen hinein, aber die Tür war zu. Und gestern wieder!“

„Ach, das haben Sie gemerkt?“, sage ich überrascht, „die meisten bekommen das gar nicht mit, dass wir sie nun auch tagsüber zuhalten.“ – „Wegen Vandalismus? Ist was vorgekommen?“, fragt sie, und ihre Stimme klingt echt beunruhigt. – „In letzter Zeit nicht. Gott sei Dank.“ Und ich denke an den Tag, als wir den Opferstock aufgebrochen vorgefunden hatten. Das eiserne Schloss des alten Behältnisses war unwiederbringlich zerstört. Dennoch blieb die Kirche danach weiter geöffnet.

„Nein, wir sanieren gerade die Orgel. Die Orgelbauer haben dort Teile zwischengelagert und wissen sie und das eigene Werkzeug lieber unter Verschluss.“

„Ach, das ist was anderes. Ich finde es gut, wenn die Kirche tagsüber auf ist. Nicht nur wegen der Gäste, die mal reinschauen wollen. Mir würde was fehlen.“ Ich wundere mich etwas. Meine Friseurin war mir als Kirchgängerin bisher gar nicht aufgefallen. „Sagen Sie bloß, Sie sind da öfters mal zu finden.“ Sie schaut mich einen Moment prüfend an. „Sie meinen, weil ich sonst nicht zum Gottesdienst gehe?“ Sie schweigt eine Weile, dann nimmt sie ihre Arbeit wieder auf.

„Das Wochenende gehört meiner Familie. Aber auf Arbeit in der Mittagspause, da laufe ich oft die paar Schritte zur Kirche und setze mich rein. Ich liebe diesen Augenblick. Alles ist so still! Ich ruhe mich aus. Und gucke, was mir in den Sinn kommt. Und...“ – ihre Stimme wird leiser, als spräche sie jetzt ein kleines Geheimnis aus – „dann bete ich oft. Für jemanden, an den ich denken muss. Oder wegen eines Problems. Oder ich sage auch mal Danke. Mir jedenfalls tut’s gut. Muss man dafür in der Kirche sein?“ Sie lacht. Und lässt offen, wie sie den letzten Satz verstanden haben will…