In Froschhausen (Wasserthaleben) bleiben die Frösche stumm

Der Froschhausener Karnevalsverein ist mit seinen rund 30 Mitgliedern vergleichsweise klein, die Veranstaltungen sind aber immer gut besucht und genießen auch in den Nachbargemeinden einen guten Ruf. „Klein, aber fein“ ist hier die Devise. Coronabedingt können die Karnevalisten aus Wasserthaleben die Frösche in dieser Saison allerdings nicht steppen lassen. Alle Veranstaltungen sind abgesagt.

Bereits im August – da fangen normalerweise die Kleinen von der Kindergarde mit ihrem Training an – habe man die Saisonvorbereitung auf Eis gelegt und einen Monat später die öffentlichen Auftritte in der fünften Jahreszeit im Ort abgesagt. Auch die Ausarbeitung eines Hygienekonzepts hätte daran nichts geändert, ist Vereinsvorsitzende Ute Göldner-Fiebig sicher. Karneval feiern unter Einhaltung des Mindestabstands, mit Mund- und Nasenschutz oder Tanzverbot, „das hätte keinen Sinn gemacht und auch nicht funktioniert“. Gleiches gilt für die Umsetzung der Hygieneregeln in den Umkleiden der Karnevalisten. Auch dies wäre nicht machbar gewesen. „Unser Bürgermeister stand voll und ganz hinter dieser Entscheidung“, so die Vereinschefin. Die Unsicherheit, ob man die geplanten Veranstaltungen im neuen Jahr überhaupt hätte durchführen können, sei zu groß gewesen – und auch eine Bürde.

Auch Disco wird für nächste Saison wieder eingeplant

Im Nachhinein ist es die richtige Entscheidung gewesen, sagt Ute Göldner-Fiebig. So sei man zum Beispiel froh, dass die Live-Musik für die Festsitzung noch nicht bestellt war. Neben dieser und dem Generationenfasching fiel auch die erstmals im November 2019 angebotene Faschingsdisco für die jungen Leute der Corona-Pandemie zum Opfer. „Die ist bei der Premiere gut angenommen worden und sollte auch in dieser Saison stattfinden. Schade, weil es im Umfeld von Wasserthaleben viel positive Resonanz gegeben hatte“, erklärt die Vereinsvorsitzende. In der kommenden Saison soll die Faschingsdisco auf jeden Fall wieder fest eingeplant werden.

Vage Hoffnungen auf eine Lockerung der geltenden Bestimmungen hegt Ute Göldner-Fiebig noch im Hinblick auf ein internes Treffen der Karnevalisten vor Aschermittwoch. Dazu werde traditionell zum Saisonabschluss eingeladen, um die närrische Zeit Revue passieren zu lassen. Ob es stattfinden könne, sei aber derzeit völlig unklar.

Mit der Karnevalssaison 2021/22 hat sich die Vereinsvorsitzende zumindest programmtechnisch noch nicht befasst. „Aber ich gehe davon aus, dass meine Tochter dafür schon etwas in petto hat“, sagt die Karnevalistin augenzwinkernd. Denn die Mitglieder der Jugendgarde seien da sehr engagiert. Ute Göldner-Fiebig ist zuversichtlich, dass die Saison 2021/22 wieder gefeiert werden kann, alle dem Verein die Treue halten und mit ihren Ideen und Programmpunkten die Veranstaltungen bereichern werden.

Der Froschhausener Karnevalsverein:

- gegründet 1988,

- Vorsitzende: Ute Göldner-Fiebig,

- 30 Mitglieder, davon zehn Kinder und Jugendliche,

- In „Froschhausen“ gibt es eine Jugendgarde (junge Damen im Alter von 15 bis 28 Jahre), Kindergarde (sechs bis 13 Jahre), Showtanzgruppe der Frauen sowie ein Tanzmariechen.

- Zu den Veranstaltungen einer närrischen Saison gehören eine Festsitzung, ein Generationsfasching und ein Gastauftritt bei den Karnevalisten im benachbarten Otterstedt.