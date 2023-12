Neben der Bühne stand auf dem Weihnachtsmarkt in Greußen ein 10 Meter hoher Weihnachtsmann, war es der größte im Kyffhäuserkreis?

Weihnachtsmärkte im Kyffhäuserkreis In Greußen grüßt ein Riesen-Weihnachtsmann

Greußen So viele Besucher wie noch nie waren am Samstag zum Weihnachtsmarkt nach Greußen gekommen.

Einen 10 Meter großen Weihnachtsmann haben die Greußener für ihren Weihnachtsmarkt aufgepustet und konnte damit wohl zu Recht sagen, dass dieser am Samstag wohl der größte war, der im Kyffhäuserkreis zu sehen war. Vor dem Rathaus der Salami-Stadt war aber nicht nur einen riesenhaften Besucher zu sehen. In diesem Jahr hatte der Weihnachtsmarkt auch so viele Besucher wie noch nie.

Die Kindergartenkinder und die Kinder der Grundschule sangen und spielten auf der Bühne. Foto: Peter Georgi

Denen boten die Kindergartenkinder und die Kinder der Grundschule ein schönes Programm mit Gesang und Spiel. Tagesaktuell griffen sie Themen wie Klimaerwärmung, Arbeitskräftemangel und fehlende Paketzusteller auf und ernteten dafür viel Beifall. Der Weihnachtsmann brachte für alle Kinder ein kleines Geschenk mit .Am Abend ging es dann bei leichtem Regen weiter mit Livemusik und Gedränge unter den Zelten.