In Helbedündorf über ein Klimaschutzkonzept ins Gespräch kommen

Photovoltaik-Anlagen wie auf dem Dach von Feuerwehr und Kunststall in Friedrichsrode sind in der Einheitsgemeinde Helbedündorf noch selten.

Helbedündorf. Ute Büchner stellt in Helbedündorf Ergebnisse vor und beantwortet konkrete Fragen. Sechs Termine sind in den Ortsteilen der Einheitsgemeinde vorgesehen.

Wie kann man Energie einsparen, zukunftsfähige Lösungen finden und Fördergelder nutzen? Um diese Fragen geht es Anfang nächster Woche in Helbedündorf. Ute Büchner stellt in den Ortsteilen der Einheitsgemeinde das integrierte Klimaschutzkonzept vor, das die Einheitsgemeinde in Auftrag gegeben hat. Büchner, Professorin an der Hochschule Osnabrück, betreibt ein Büro in Weimar, mit dem sie derartige Projekte entwickelt.