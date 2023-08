Foto: Henning Most

Cinema 64 Kinobetreiber Robert Hoffmann eröffnet zum 1. September die Bowlingbahn in Sondershausen. Nach jahrelangen Stillstand kann jetzt wieder die Bowlingkugel geschoben werden.

In Sondershäusern Bowlingbahn rollen wieder die Kugeln

Sondershausen. Kinobetreiber Robert Hoffmann hat die Anlage in der Bad Frankenhäuser Straße wieder flott gemacht. Bald geht es los.

Bowlingkugeln rollen ab Freitag wieder über die Bahnen vom Bowlingcenter in der Bad Frankenhäuser Straße in Sondershausen. Robert Hoffmann, der das Kino Cinema 64 im gleichen Gebäude betreibt, hat die seit mehreren Jahren nicht mehr genutzte Anlage wieder flott gemacht und vermietet die Bahnen ab 1. September an Gäste.

Damit wieder gespielt werden kann, habe er die Software für die Anlage neu beschaffen und die Aufstellautomaten erneuern lassen müssen. Vorerst werde er das Bowlingcenter an den Wochenenden nachmittags und abends öffnen. Los geht es am Freitag, 17 Uhr, samstags und sonntags kann die Kugel schon ab 15 Uhr rollen.