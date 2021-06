In Sondershausen startet eine Radtour zum Kyffhäuser

Sondershausen. Auf der Strecke von Sondershausen zum Kyffhäuser und zurück wird am 19. Juni eine geführte Radtour angeboten.

Eine Radtour rund um den Kyffhäuser planen die IG Radfreunde Sondershausen gemeinsam mit der FAU Sondershausen am Samstag, 19. Juni. Die Strecke ist 80 Kilometer lang und führt über Bad Frankenhausen, Artern und Tilleda nach Sondershausen zurück. Treffpunkt ist Samstag, 9 Uhr am Ärztehaus Wippertor in Sondershausen. Bei den Touren ist das Tragen eines Fahrradhelmes Pflicht. Verpflegung und Getränke sind mitzunehmen.