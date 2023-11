Foto: Henning Most

In Sondershausen wird das 222. Baby am 22.11. geboren

Sondershausen. Die Freude über das „Schnapszahl“-Geburtstagskind ist am KMG-Klinikum groß.

Es ist das 222. Baby des Jahres, das jetzt am Sondershäuser KMG-Klinikum das Licht der Welt erblickte. Und das ausgerechnet am 22.11. Das Mädchen heißt Malia Christin Schumaier und wurde mit einem Gewicht von 3780 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern um 14.45 Uhr geboren. Die stolzen Eltern sind Natalie Schumaier und Paul Ehrlich aus Ebeleben. Es ist das erste Kind des Paares. An den ersten Tagen werden Malia Christin und Mama Natalie von Kinderkrankenschwester Silke Schenk (links) und Hebamme Birgit Wachlin umsorgt. Der Chefarzt der Geburtsstation schenkte zum freudigen Anlass einen Strauß Blumen.

Weitere Babyfotos finden Sie unter: https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/sondershausen/babygalerie-fuer-den-kyffhaeuserkreis-id237408283.html