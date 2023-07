Zum Schuljahresausklang feierte die Freie Gemeinschaftsschule „Armin Mueller-Stahl“ in Sondershausen ihr Sommerfest, diesmal zum Thema Nachhaltigkeit. Die Fünftklässler beispielsweise legten eine Kräuterschnecke an, die Steine stammen vom einst ältesten Haus in Göllingen.