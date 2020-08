Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Trebra wird ein neuer Chef der Verwaltungsgemeinschaft Greußen gewählt

Einen neuen Vorsitzenden für die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Greußen will die Gemeinschaftsversammlung am 18. August in Trebra wählen. Der Posten muss neu besetzt werden, weil Amtsvorgänger Ulrich Georgi das Amt im Frühjahr niedergelegt hatte und den Vorsitz einer VG im Kreis Sömmerda übernahm. Die Wahlversammlung findet ab 18 Uhr in Bürgerhaus Zum Mönchstor in Trebra statt.

In der bisherigen Zusammensetzung hat die VG Greußen nur noch bis zum Jahresende Bestand. Danach spaltet sich die neue Landgemeinde Stadt Greußen ab.