Individuell chiffrieren

Susann Salzmann über den Vorteil unleserlicher Handschrift.

In der Grundschule haben wir es alle einmal gelernt und mehrfach gehört: Fein leserlich schreiben. Leserlich. In Schreibschrift. Wie sieht Ihre Handschrift, liebe Leserinnen und Leser, heute aus? Meist besteht die Herausforderung nicht darin, das Geschriebene selbst zu entziffern, sondern den Inhalt andere entschlüsseln zu lassen. Meine mit diversen Schnörkeln, Steno-Elementen und willkürlichen Abkürzungen versehene Handschrift ist selbst für mich in Teilen nach zwei Wochen zu verschlüsselt, als dass ich sie noch decodieren könnte.

Lasse ich anderen in meinem Umfeld Nachrichten zukommen, verzichte ich bereits auf die individuellen „Gestaltungselemente“, vermeide allerdings auch die Blockschrift. Vielleicht sollte ich mich auf letzteres spezialisieren, denn meine normale Handschrift scheint zu hohe Herausforderungen ans Decodiersystem im Gehirn zu stellen.

Eine verbundene Schreibschrift – angesichts der Digitalisierung vom Aussterben bedroht, meinen einige. Ein Neunjähriger erkannte aber gleich den Vorteil: Je krakeliger, umso verschlüsselter. Und wie halten Sie’s?