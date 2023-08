Indonesisches Politikerpaar ist begeistert von Pracht und klaren Regeln in Sondershausen

Syaharie Yaang und seine Frau Putij Setiowati schauten sich im Sondershäuser Rathaus und der Stadtinformation um. Begleitet wurden sie dabei von Verwaltungschef Stefan Aschenbrenner (links) und Stabsstellenleiterin Claudia Langhammer. Sie waren anlässlich der Hochzeit ihrer Tochter An Nuur Wanda Tisya Anugrah mit dem Sohn vom Sondershäuser Jürgen Rauschenbach (rechts) in der Berg- und Musikstadt zu Gast.

Noch entzückt von der barocken Pracht im Sondershäuser Schloss staunten Syaharie Yaang und seine Frau Putij Setiowati auch nicht schlecht über die geschichtsträchtigen aber trotzdem großzügigen Räumlichkeiten, in denen Bürgermeister und Stadtverwaltung im frisch sanierten Sondershäuser Rathaus arbeiten. Vor allem aber waren die Gäste aus Indonesien beeindruckt davon, wie es in der aus ihrer Sicht kleinen Berg- und Musikstadt gelingt, klare städtebauliche Strukturen zu schaffen und zu erhalten.

In Indonesien bestimmen Unternehmen Stadtentwicklung

So etwas sei in Samarinda, der Stadt, der Syaharie Yaang einige Jahre lang als Bürgermeister vorstand, einfach nicht umzusetzen, berichtete der Besucher in einer Gesprächsrunde mit Verwaltungsleiter Stefan Aschenbrenner und weiteren Verwaltungsmitarbeitern im Ratssaal. Dabei sei die Hauptstadt der Provinz Kalimantan Ost auf der indonesischen Hauptinsel mit rund 900.000 Einwohnern um ein Vielfaches größer als Sondershausen. Trotzdem gelinge es kaum, klare Regeln und Strukturen für die Stadtentwicklung einzuführen und durchzusetzen, bedauert er. Das sei selbst auf Provinzebene, wo Yaangs Frau als Abgeordnete im Regionalparlament arbeitet, kaum möglich.

Auch Samarinda sei von Bergbau geprägt wie Sondershausen, so Yaang weiter. Nur würden dort in erster Linie die Minenbetreiber bestimmen, wo und wie sie ihre Bergwerke eröffnen oder erweitern. So sei es kaum möglich Gewerbe und andere städtische Bereiche wie Wohngebiete oder historische Viertel strikt zu trennen, wie es dagegen im Sondershäuser Stadtbild klar zu erkennen sei.

In Deutschland könnten die Kommunen viele Dinge in ihren Einflussbereich innerhalb der Grenzen von Landes- und Bundesgesetzen selbst regeln, erklärte Aschenbrenner dem indonesischen Ex-Bürgermeister. So lege beispielsweise ein im Stadtrat beschlossener Flächennutzungsplan fest, wo was errichtet werden darf.

Außerdem müssten Unternehmen für ihre Vorhaben Genehmigungen auch von örtlichen Behörden einholen. „Dadurch dauern Projekte mitunter lange, aber am Ende passen sich die Ergebnisse in die Strukturen ein und erfüllen auch hohe Ansprüche an die Sicherheit für die Menschen in der Stadt“, so Aschenbrenner. Künftig nach einem ähnlichen Prinzip wie in Deutschland zu verfahren, will Putij Setiowati nach ihrer Rückkehr im Provinzparlament von Katmandu Ost zur Debatte stellen. Dabei werde sie gern und ausführlich ihre Eindrücke aus Sondershausen als positives Beispiel schildern, erklärte sie.

Die politischen Gespräche führten die Gäste aus Indonesien eigentlich nur am Rande eines privaten Anlasses, der sie nach Sondershausen geführt hatten. Im Blauen Saal des Sondershäuser Schlosses gab die Tochter von Syaharie Yaang und Putij Setiowati einem jungen Mann, der aus Sondershausen stammt, das Ja-Wort. Die Eltern des Bräutigams leben in der Berg- und Musikstadt. Das frisch vermählte Paar hingegen hat seinen Lebensmittelpunkt inzwischen in Leipzig. Dorthin fuhren die beiden gemeinsam mit den Brauteltern im Anschluss an die Visite in Sonderhausen um sich auch dort umzusehen. Außerdem stehen Dresden und Prag auf der Reiseliste der Indonesier bevor sie von Berlin aus zurück in die Heimat fliegen.