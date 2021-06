Industrie- und Handelskammer erläutert Hilfen für Unternehmen im Kyffhäuserkreis

Christian Böduel (links) ist neuer Regionalleiter der Industrie- und Handelskammer in Nordthüringen. Ihm zur Seite steht Referentin Steffi Dirumdam.

Kyffhäuserkreis. Die IHK erklärt welche Regeln beim Überbrückungsgeld III für Unternehmen im Kyffhäuserkreis gelten.

Einen Präsenzsprechtag zum aktuell gültigen Förderinstrument der Überbrückungshilfe bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) am 9. Juni von 10 nis 14 Uhr an. Zur dritten Version der staatlichen Förderung habe es in jüngst verschiedene Anpassungen, Änderungen und Erweiterungen gegeben, teilt die IHK mit. „Sicherlich hat man mit allen Nachbesserungen versucht, die betroffenen Unternehmen zielgerichtet zu unterstützen, doch führen die vielen Updates auch zu Unsicherheiten“, erklärt Christian Böduel, Leiter des Regionalen Service-Centers der Landkreise Nordhausen, Eichsfeld und Kyffhäuserkreis. „Deshalb möchten wir unseren Mitgliedsunternehmen ein Beratungsangebot zu dieser Thematik unterbreiten“, erklärt Böduel.

Der Präsenzsprechtag zur Überbrückungshilfe III ist für alle Mitgliedsunternehmen des Kammerbezirks im Regionalen Service-Center in Nordhausen an. Fragen und Terminwünsche an das RSC Nordhausen unter Telefon: 03631/9 08 20 oder rsc-nord@erfurt.ihk.de.