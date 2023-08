Die scheinbar in Vergessenheit geratene alte Industriebahn am Industriedenkmal Zuckerfabrik Oldisleben wird am Donnerstag und Freitag wieder ins Blickfeld gerückt und soll in den nächsten Jahren auf einem Gleis vor dem Fabrikgebäude konserviert und rekonstruiert werden. Grundstücksverwalter Uwe Altsohn von der Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik Oldisleben beobachtet die Umverlegung der alten Dampfspeicherlok per Kran am Donnerstag ganz genau.