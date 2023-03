Info-Abend für werdende Eltern in Sondershausen

Sondershausen. Am Klinikum können unter anderem auch die Kreißsäle besichtigt werden.

Am Donnerstag, dem 9. März, lädt das KMG-Klinikum Sondershausen um 18 Uhr wieder zum kostenlosen Informationsabend für werdende Eltern ein.

Werdende Eltern erhalten demnach Einblicke in den geburtsmedizinischen Standard sowie in die familienorientierte Geburtshilfe und in die professionelle medizinische und pflegerische Versorgung der Neugeborenen und Mütter. In kurzen Vorträgen werden den Angaben zufolge Geburtsvorbereitung, Wochenbettbetreuung, Rückbildungskurse und auch das Thema Risikogeburt besprochen.

Während der anschließenden Führung können sowohl die Kreißsäle mit Gebärwanne und breiten Entbindungsbetten als auch die Mutter-Kind-Station besichtigt werden, heißt es.

Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer: 03632/ 67 11 03 erforderlich.