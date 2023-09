Infomobil zur Ernährung kommt nach Sondershausen

Sondershausen. Das Infomobil der Verbraucherschützer steht von 8 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz. Das Thema dürfte viele Menschen interessieren.

Wie gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz zusammenhängen, darüber will die Verbraucherzentrale Thüringen am Freitag, dem 22. September, in Sondershausen informieren. Das Infomobil der Verbraucherschützer steht von 8 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz, heißt es in einer Ankündigung. Die Veranstaltung finde im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit statt.

Auch im Bereich Ernährung beeinflusse unser Tun die Umwelt – vom Weg zum Supermarkt über unsere Produktauswahl bis hin zur richtigen Lagerung der Lebensmittel zu Hause, schreibt die Verbraucherzentrale. Man wolle unter anderem auf Fragen eingehen, wie: Welchen Beitrag leisten regionale und saisonale Produkte zum Klimaschutz? Und: Wie lassen sich Lebensmittelabfälle vermeiden?