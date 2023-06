Infos zur Neukonzeption der Ausstellung im Kloster Göllingen

Göllingen. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten lädt am 4. Juli zu einer Veranstaltung im Kloster Göllingen.

Zu einer Informationsveranstaltung betreffs der Neukonzeption der Ausstellung im Kloster St. Wigbert in Göllingen wird am Dienstag, dem 4. Juli, um 18 Uhr eingeladen, informierte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Die Veranstaltung findet im Ausstellungsgebäude des Klosters statt. Hintergrund ist die geplante Überarbeitung der Ausstellung, die in Kooperation der Stiftung mit dem Verein Gesellschaft der Freunde der Klosterruine St. Wigbert Göllingen bis 2024 realisiert werden solle. In diesem Zusammenhang sucht die Stiftung noch Exponate für die künftige Ausstellung, die etwas mit dem Kloster, der Domäne oder der ehemaligen Konservenfabrik zu tun haben.