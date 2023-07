Innenraum der Schönfelder Kirche ist nun ein Kunstwerk

Schönfeld. Ehrgeizig und engagiert haben sich Freunde und Förderer für den Sakralbau in Schönfeld eingesetzt. Das nächste Ziel ist schon gesteckt.

Vor 15 Jahren hatten Freunde und Förderer der St. Kilian-Kirche große Ideen. Die Schönfelder Dorfkirche unweit des Unstrut-Radweges und in Sichtweite der seit knapp anderthalb Jahren gesperrten Unstrut-Radbrücke sollte zu einem Ort der Kultur werden. Viele Arbeiten waren nötig, um zunächst dem inneren Kirchenschiff neuen Glanz zu verleihen. Etappenweise ging’s seit 2009 voran, erzählte Dorfkümmerin Ursula Telschow von der Evangelischen Regionalgemeinde Artern/Heldrungen. In diesem Sommer nun konnte die Innenraumrestaurierung abgeschlossen werden.

Als letztes wurde das Gestühl in der St.-Kilian-Kirche aufgearbeitet. Sogar die historischen Platznummern blieben erhalten. Foto: Susann Salzmann

Das Aufarbeiten und der neue Anstrich des Kirchengestühls war der letze Akt. Das Gestühl bekam einen weißen Anstrich und mit barocken Tönen in der Farbe Eisblau setzte Restauratorin Antje Pohl Akzente, die sich an Taufbecken, Altar, Säulen und Emporen wiederfinden. Zusammen mit dem im Juli 2021 fertiggestellten Himmel in Ultramarinblau mit 710 goldverzierten Sternen strahlt das Kirchenschiff nun wie nie zuvor.

Überlieferungen zum restaurierten Gestühl

Das Besondere: Ein Tischler aus Sangerhausen besserte hier und da einige Stellen an den hölzernen Stuhlreihen aus, aber das Gros der handwerklichen Arbeit von einst konnte erhalten werden und ist nun weit mehr als 250 Jahre alt. Das Kirchenschiff mag zwar auf den ersten Blick klein anmuten, aber im Inneren des Gotteshauses gab es acht Sitzreihen und 118 Sitzplätze. Jeder Platz hatte seine eigene Nummer. Restauratorin Antje Pohl arbeitete die originalen Hinterlassenschaften auf. Interessierten erzählt Telschow von den Geschichten rund um die Bedeutung der Kirchenplatzschilder. „Die Plätze waren früher mit Namen belegt. Es war genau festgelegt, wo jede Familie saß und das kostete auch Stuhlgeld“, gab sie einen Einblick in die Historie. Gläubige konnten sich so gegen eine gewisse Gebühr Plätze reservieren. Axel Römer, ein Kirchenförderer aus Köln mit Wurzeln in Artern, betreibt Ahnenforschung und übergab der Kirchengemeinde Unterlagen über ein sogenanntes „Stuhlbuch“. Darin sind – aufgelistet nach Jahren – Gläubige mit zugehöriger Platznummer dokumentiert.

Der finale Akt am Kirchengestühl kostete rund 9000 Euro, sagte die Kirchenkümmerin. Die Gelder stammten aus Rücklagen der Kirchengemeinde sowie von treuen Spendern. Auf die Unterstützung der Freunde und Förderer hofft Ursula Telschow nun erneut. Denn nach dem Innenraum soll nun die Südseite des Kirchenschiffs aus Naturstein saniert werden. Kosten: rund 50.000 Euro.