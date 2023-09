Kyffhäuserkreis. Verschiedene Veranstaltungen und ein großes Konzert gibt es im Rahmen der Interkulturellen Wochen im Kyffhäuserkreis im September.

Vier Veranstaltungen in Sondershausen und Bad Frankenhausen sind in diesem Jahr im Rahmen der interkulturellen Wochen vom 19. bis 28. September geplant: Gottesdienst mit anschließendem Beisammensein, eine internationale Kochshow, gesunde Ernährung und ein Konzert. Die ukrainische Opernsängerin Anna Ivanishko und der 15-jährige Yaromyr Romanenko werden am 28. Septmber in der Unterkirche Bad Frankenhausen Arien präsentieren.