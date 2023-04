Interview mit der neuen Dozentin an der VHS Kyffhäuserkreis: „Im Klassenzimmer bin ich am glücklichsten“

Kyffhäuserkreis. Valentina Ramona de Jesús aus Kolumbien fühlt sich in Oberbösa zu Hause und unterrichtet an der Volkshochschule im Kyffhäuserkreis.

Valentina Ramona de Jésus – so der klangvolle Name der neuen Dozentin an der Volkshochschule im Kyffhäuserkreis. Die junge Frau aus Kolumbien lehrt „Spanisch für Anfänger“ und „Kreatives Schreiben“. Wir haben mit der studierten Literatur- und Kulturwissenschaftlerin gesprochen.

Sie haben Literatur- und Kulturwissenschaft studiert. Was hat Sie dazu bewegt, diese Richtung einzuschlagen?

Seitdem ich klein war, hatte ich eine Leidenschaft für Wörter, aber vor allem für das Lesen. Es war mir klar, dass ich schreiben möchte und wollte. Aber ich glaube, ich habe mich für die Studienrichtungen entschieden, weil ich vielleicht schon immer die Vermutung hatte, dass das Leben nicht genügt. Wir haben als Gesellschaft Kunst und Literatur entwickelt, um die Möglichkeit zu haben, ein anderes, breiteres, freieres Leben leben zu können.

Sie haben Ihre Ausbildung unter anderem in Indien, Argentinien und Berlin absolviert. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Was haben Sie in dieser Zeit gemacht?

Als ich 15 war, habe ich ein Stipendium bekommen, um mein Abitur in einer internationalen Schule in Indien zu absolvieren. Der Aufenthalt in einer anderen Kultur; eine andere Sprache, Sitten und Denkarten lernen zu müssen, hat mir gezeigt, dass Reisen die wahre Bildung ist. Seitdem ich in Indien war, ist für mich das Lernen immer mit Reisen verbunden. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen und auch letztes Jahr nach Argentinien gegangen, um ein Masterstudium in Kreativem Schreiben zu absolvieren.

Was hat Sie in den Kyffhäuserkreis verschlagen?

Am Anfang die Neugier, am Ende die Liebe. Ich wohne jetzt zusammen mit meinem Partner in Oberbösa; dort renovieren wir ein Denkmalgebäude. Ich schreibe und übersetzte beruflich und leite auch einen Poesie-Online-Workshop.

Wie sind Sie zur Volkshochschule gekommen und was gefällt Ihnen an der Dozententätigkeit?

Da Thüringen jetzt mein Zuhause ist, ist es für mich sehr wichtig, in der Gemeinschaft etwas beizutragen. Das ist der Grund, warum ich jetzt an der Volkshochschule als Dozent tätig bin. Ich habe mich immer als Schüler gesehen und bin am glücklichsten, wenn ich in einem Klassenzimmer sitze. Meine jahrelange Erfahrung als Lehrerin hat mich außerdem gelehrt, dass man am besten etwas über ein Thema lernt, wenn man es unterrichtet.

Sie unterrichten auch kreatives Schreiben. Worüber schreiben Sie gern?

Schreiben und Sprache haben die Fähigkeit, sich selbst zu negieren. Wir scheinen zu denken, dass Schreiben die Kunst ist, etwas zu sagen, etwas auszudrücken oder mitzuteilen. Aber ich glaube, der Schriftsteller ist jemand, der ständig mit der Tatsache konfrontiert ist, dass er nichts sagen kann. Die Aufgabe des Schriftstellers besteht darin, sich dieser Stummheit zu stellen und dagegen anzukämpfen. Sie muss Worte in die Existenz zwingen. Sie muss aus dieser totalen Stille etwas machen und hoffentlich ein Wort auf der Seite formen, das wie diese Stille aussieht. Ich glaube, ich schreibe, nicht weil ich etwas zu sagen habe, sondern weil ich nichts zu sagen habe. Schreiben ist für mich ein Weg, um herauszufinden, was diese Stille ist, in der ich lebe. Man könnte sagen, ich schreibe über Sprache und über den Akt des Schreibens und Schaffens.

Was erwartet die Teilnehmer Ihrer Kurse und worauf freuen Sie sich?

Die Teilnehmer meiner Kurse sollten sich darauf freuen, sich schwierige Fragen zu stellen und zu lernen, dass die Fragen selbst vielleicht wertvoller sind als die Antworten. Aufgrund meiner Arbeit verbringe ich sehr viel Zeit allein zu Hause. Deshalb freue ich mich auch darauf, aus meinem Kopf herauszukommen und die Landschaft durch das Fenster zu sehen, wenn ich nach Sondershausen fahre. Und vor allem freue ich mich auf die Schülerinnen und Schüler, darauf, dass sie mir mehr über die Region, über die deutsche Sprache, über ihre Art, das Leben und die Welt zu verstehen, beibringen. Ich freue mich darauf, durch ihre Geschichten weiter zu lernen und zu studieren.

Weitere Info zu den Kursangeboten unter www.vhskyff.de