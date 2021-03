Inzidenzwert liegt bei 124

Acht neue Infektionen mit Sars-CoV-2 meldet das Gesundheitsamt binnen 24 Stunden im Kyffhäuserkreis. Alles seien Einzelfälle, heißt es aus dem Landratsamt. Verdachtsfälle gebe es allerdings in zwei Schulen in Oldisleben und Ebeleben. Das Laborergebnis mittels PCR-Test stehe aber noch aus. Getestet wurden am Montag auch Kinder und Erzieher aus dem Kindergarten in Holzthaleben aufgrund eines Coronafalls, der am Wochenende bekannt geworden war. Die Zahl der aktiven Coronafälle liegt im Kyffhäuserkreis aktuell bei 277. Weiter 278 Menschen befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom Gesundheitsministerium mit 124 angegeben. 20 Menschen müssen mit einer schweren Covid-19 Erkrankung stationär behandelt werden.