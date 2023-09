Irische Tänzer auf der Bühne in Bottendorf

Bottendorf. Die Show „Dance Masters. Best of Irish Dance“ macht Station in der Bottendorfer Mehrzweckhalle.

Irischer Stepptanz in Perfektion gibt es in der Mehrzweckhalle Bottendorf am Samstag, 4. November, 20 Uhr, zu erleben. „Dance Masters. Best of Irish Dance “ lautet das Motto. Dabei gehe es um eine fesselnde Zeitreise durch das Irland der vergangenen 200 Jahre. Erzählt wird die Geschichte des irischen Stepptanzes auf musikalische und tänzerische Weise – beginnend mit dem Erscheinen der wandernden Tanzlehrer (Dance Masters) vor rund 250 Jahren in den irischen Dörfern und Kleinstädten bis hin zum internationalen Durchbruch dank eines Gastauftrittes beim Grand Prix d’Eurovision 1994. Rahmenhandlung der gut zweistündigen Show bildet die Liebesgeschichte zwischen Patrick und Kate, welche den Zuschauer vom 18. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit führt.

Zu erleben sind zwölf irische Stepptänzer, die ihr Handwerk an den besten Irish-Dance-Schulen erlernt haben und die ausgefeilte, rasante Choreografien zeigen. Unterstützt werden sie von live gespielter und gesungener Musik. Die irische Band verbindet Gitarren- und Geigen-Klänge mit traditionellen Pipes und original irischen Liedern.