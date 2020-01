Foto: Henning Most

Die Irish Folk Musiker von An Beal Bocht sind bereits mehrfach im Achteckhauskeller in Sondershausen aufgetreten.

Sondershausen. Die Irish-Folk-Nigth im Sondershäuser Achteckhauskeller fällt am Samstag aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Irish-Folk-Konzert verschoben

Das geplante Konzert mit der Gothaer Folk-Band An Beal Bocht wird verschoben. Der Auftritt war für Samstag, 1. Februar, im Achteckhauskeller in Sondershausen geplant. Aus technischen Gründen müsse das Konzert auf Samstag, 10. Oktober, verlegt werden, teilte der Veranstalter Frank Ludwig mit. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit beziehungsweise können zurückgegeben werden. Die Folk-Musiker aus Gotha treten regelmäßig in Sondershausen auf und spielen Jigs, Reels und Balladen von der irischen Insel.