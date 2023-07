Ist das Wenige genug?

Rüdiger Löwer, Kantor in der Region Helbe-Notter, über den Blick auf Schwächen und das Vertrauen in Gott

„Ich esse mit Freuden mein weniges Brot und gönne dem Nächsten von Herzen das Seine“, höre ich im Radio am Sonntagmorgen während der Fahrt zum Gottesdienst. Johann Sebastian Bach hat wunderbare, tänzerische Musik zu diesen Worten komponiert. Aber was ist denn, wenn das Brot wirklich zu wenig ist und nicht zum Sattwerden reicht?

Bereitet das wenige besonders große Freude, eben weil es nicht im Überfluss da ist? Oder ist da nichts mit Freude, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt werden können? Da verstehe ich alle, die andere um das beneiden, was sie selbst nicht haben und brauchen – nicht nur Brot.

Ich kenne das, hauptsächlich die Schwächen und Unzulänglichkeiten zu sehen. Beim Üben und Einstudieren von Musikstücken liegt die Aufmerksamkeit oft auf dem, was noch nicht stimmt. Auch sonst ist es doch so, dass sich die Fehler in den Vordergrund schieben.

Das Gute nicht aus den Augen verlieren

Unzufriedenheit kann hier wichtig sein, um notwendige Änderungen anzupacken. Aber bei aller Unzufriedenheit mit so vielem, was ich mir anders wünsche, möchte ich das Gute nicht übersehen. Ich bin mir bewusst: Andere müssen in schwierigeren Situationen leben und haben mit ganz anderen Nöten zu kämpfen. „Ich esse mit Freuden mein weniges Brot“, so wenig ist es gar nicht, es ist nicht selbstverständlich, und ich habe es nicht nur mir selbst zu verdanken. Dankbar bin ich auch für mein Vertrauen, dass Gott alles gut machen wird. Dieses Vertrauen ändert zwar die Brotmenge nicht, doch ich kann Gott meine Bitten und meinen Dank sagen und meinem Nächsten das Seine von Herzen gönnen. In der Sopranarie aus der Bachkantate BWV 84 heißt es weiter: „Ein ruhig Gewissen, ein fröhlicher Geist, ein dankbares Herze, das lobet und preist, vermehret den Segen, verzuckert die Not.“ Das wünsche ich Ihnen!

Rüdiger Löwer, Kantor in der Region Helbe-Notter