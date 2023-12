Jahresausklang mit Konzerten, Kugelschießen und Schlossweihnacht

Kyffhäuserkreis Auch rund um den Jahreswechsel wird im Kyffhäuserkreis zu einigen Veranstaltungen eingeladen.

In Wiedermuth werden die Baumkugeln geschossen

Zum traditionellen Weihnachtsbaumkugelschießen lädt der Schützenverein Wiedermuth am Samstag, dem 30. Dezember, ab 10 Uhr in das Schützenhaus ein. Dabei gilt es, süße Überraschungen zu erringen, heißt es vom Vereinsvorstand. Gäste sind herzlich willkommen

Konzert und Brunch in Friedrichsrode

Zwei Veranstaltungen bietet der Hof 24 in Friedrichsrode in den kommenden Tagen an. So findet am Freitag, dem 29. Dezember, um 19.30 Uhr in den Galerieräumen des Hofes ein Konzert zum Jahresausklang statt. Es spielt der weltweit gereiste und in Friedrichsrode ansässige Gitarrist Roger Tristao Adao. Darüber hinaus wird im Café Copacabana am Montag, 1. Januar 2024, zu einem Neujahrsbrunch eingeladen. Beginn ist 11 Uhr. Je nach Bedarf kann gefrühstückt und nach einem Spaziergang zu Mittag gegessen werden. Das Besondere ist, so heißt es in der Ankündigung, dass es jeweils zur vollen Stunde Live-Musik gibt. Für beide Veranstaltungen ist eine Reservierung wünschenswert. Karten gibt es telefonisch unter: (0176) 41 694 365 oder per Mail an rogerta@gmx.de.

Silvester in der Unterkirche Bad Frankenhausen

Auch in diesem Jahr findet in der Silvesternacht um 22 Uhr das beliebte Format „Ton & Wort“ in der Unterkirche in Bad Frankenhausen statt. Pfarrerin Nadine Greifenstein wählt für das Silvesterfest passende Texte aus, Kantorin Laura Schildmann wird auf der historischen Strobel-Orgel, erbaut im Jahre 1886, Bekanntes und selten Gespieltes zu Gehör bringen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Orgelkonzert in der Golgathakirche Heldrungen

Zu einem Konzert wird am Sonntag, dem 31. Dezember, um 17 Uhr in die beheizte Golgathakirche in Heldrungen eingeladen. Zu der musikalischen Abendfeier wird Orgelmusik alter und neuer Meister zu Gehör gebracht, heißt es. Alle Interessierten sind dazu ganz herzlich eingeladen. Die Orgel spielt Lukas Klöppel. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, über eine Spende würde man sich aber freuen.

Weiße Schlossweihnacht in Sondershausen

Am Freitag, 10 bis 21 Uhr, sowie Samstag, 10 bis 18 Uhr, wird nochmals zur „Weißen Schlossweihnacht“ in Sondershausen eingeladen. Im Lichterglanz des Schlosshofes gibt es eine Eisbahn, Live-Musik und ausgefallene Verköstigungsstände.