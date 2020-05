Jahrhunderte alte Scherben in Sondershausen erzählen

Peter Steinhardt ist Sachbearbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde vom Kyffhäuserkreis und Diplommuseologe (FH) ist auf Baustellen des Landkreises unterwegs, um archäologische Funde zu bergen beziehungsweise das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Weimar über bedeutende Fundstätten zu informieren. Hier zeigt er einige Fundstücke aus dem 12. bis 15 Jahrhundert von der Baustelle in Jechaburg in Sondershausen.