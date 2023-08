Japanische Glücksbringer selber machen – Kurs in Sondershausen

Sondershausen. Schon mal von Amigurumi gehört? An der Volkshochschule in Sondershausen kann man das jetzt lernen.

Einen Kurs für Amigurumi, eine japanische Häkelart, bei der kleine Kuscheltiere, Glücksbringer oder jahreszeitliche Dekoration entstehen, bietet die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises an. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 4. Oktober. Neun Kurstermine mit je zwei Unterrichtseinheiten wird es immer mittwochs geben. Jeweils von 18 bis 19.30 Uhr können Teilnehmer mit einer Nadel und farbenfroher Wolle herausfinden, was sich daraus alles fertig lässt.

In dem Häkelkurs extra für Amigurumis kann man die verschiedenen Techniken erlernen und mit ganz viel Freude und Herz sein eigenes kleines Kuscheltier, seinen Glücksbringer herstellen und gestalten. Die Dozentin ist bei der Auswahl der geeigneten Materialien behilflich. Der Kurs ist für Anfänger sowie für Fortgeschrittene bestens geeignet, versichert die Volkshochschule.

Unterricht wird in den Räumen der Volkshochschule in der Güntherstraße 26 in Sondershausen. Die Gebühr beträgt 54 Euro. Die Arbeitsmaterialien müssen die Teilnehmer selbst mitbringen, diese sind in der Kursgebühr nicht enthalten.

Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule: www.vhskyff.de, Telefon: 03632 / 74 12 62 oder per E-Mail: vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de