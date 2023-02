Der Jazz-Club Sondershausen lädt in den Keller des Achteckhauses ein.

Jazzmusik aus Eisenach in Sondershausen

Sondershausen. Im Keller des Achteckhauses gibt es am Samstag einen musikalischen Leckerbissen.

Der Jazz-Club Sondershausen hat wieder eine Veranstaltung auf die Beine gestellt und lädt am Samstag, dem 25. Februar, zum Abend mit der Eisenacher „Traveling Blues Band“ ein. Im Keller des Achteckhauses erfolgt der Einlass ab 19 Uhr. Das Konzert startet 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Die Gruppe zählt nach eigenen Angaben zu den ältesten Bluesbands Ostdeutschlands. Die fünf Musiker trafen sich 1974 in Eisenach und spielten schon ein Jahr später zum ersten Thüringer Bluesfestival vor 3000 Bluesfans. 15 Jahre tourte die Band durch die DDR und nach der Wende durch die Bundesrepublik mit unzähligen Auftritte in Studentenklubs, Sälen, auf Festivals.

Weitere Infos unter www.jazzclub-sondershausen.de