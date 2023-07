Das Wochenende im Kyffhäuserkreis: Jede Menge Freibadvergnügen und Experimente mit Klassik

Kyffhäuserkreis. Am Wochenende stehen Schwimmfeste und auch Freiluftparty im Kyffhäuserkreis auf dem Programm – hoffentlich spielt das Wetter mit.

Von Badespaß rund um die Uhr bis hin zu Party im Freien und Variationen von Ballett und klassischer Musik reicht das Veranstaltungsangebot im Kyffhäuserkreis am bevorstehenden Wochenende.

Schwanensee in Miniatur im Künstlerdorf

Mit nur drei Personen ein Ballett wie Schwanensee aufzuführen, dieses Kunststück zeigen die Tänzerin Verena Piwonka, die Pantomimin Sabine Soyk und der Gitarrist Roger Tristao Adao am Freitagabend im Hof 11 vom Künstlerdorf Friedrichsrode. Ab 20 Uhr führen die drei Mitwirkenden den Zuschauern „Die Anatomie der Liebe – eine Collage nach Schwanensee“ zur Musik von Peter Tschaikowsky vor Augen.

Der Gitarrist übernimmt den Orchesterpart, die Tänzerin und die Pantomimin haben zu den berühmtesten Stücken aus dem Ballett Schwanensee ihre eigenen Choreographien entwickelt. In kleinen Episoden erfährt der Zuschauer zudem noch einige Details über das Leben Tschaikowskys. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Badevergnügen rund um die Uhr

Zum 24-Stunden-Schwimmen im Freibad Großfurra springen am Samstag um 10 Uhr die ersten Teilnehmer ins Wasser. Ein buntes Rahmenprogramm mit Wettkämpfen wie der Arschbombenmeisterschaft oder das Fassreiten für Kinder, ein Dart- und Volleyballturnier sowie das Bierfassziehen für die Erwachsenen erwarten die Besucher und Mitschwimmer auf dem Badgelände und im Becken. Die Sieger im Bierfassziehen dürfen das Fass samt Inhalt behalten.

Mit einer abendlichen Hypnose-Show wird es bei dem Schwimmevent auch nicht langweilig, wenn die Nacht hereinbricht. Wer sich dann doch einmal aufs Ohr hauen muss, kann dafür im Freibad sein Zelt aufschlagen. Natürlich können auch in der Nacht noch weitere Bahnen im Schwimmbecken zurückgelegt werden.

Am Sonntagmorgen wird gegen 11 Uhr die Siegerehrung stattfinden. Der Badesportverein Großfurra freut sich über Sponsoren, die die Schwimmleistungen der Teilnehmer mit einer finanziellen Zuwendung belohnen möchten und den Erhalt des Freibades damit unterstützen. Unter www.badesportverein.de oder auf Facebook sind die Kontaktdaten und weitere Informationen zu finden.

Freiluft-Party vor dem Kino

Das „Friday Summer Session“-Open-Air steigt am Freitag, 28. Juli, ab 20 Uhr am Kino Cinema 64 in Sondershausen. Für die fetten Partyklänge sorgen die Sound Rabauken, C-Ro, Jay Cee und Silvio Teschner. Tickets gibt es im Cinema 64 und der Bar Filmriss 64 oder an der Abendkasse

Kammerkonzert als großes Workshop-Finale

Mit einem Konzert im Marstall von Sondershausen am Samstag um 17 Uhr beenden 20 junge Musiker aus Deutschland und Japan ihren Internationale Workshop für Kammermusik an der Thüringer Landesmusikakademie. Unter der Leitung von Yasuko Ogata, einer aus Tokio stammenden Cellistin und Musikschullehrerin, die bereits seit 2011 den Workshop leitet, haben die zwischen 16 und 27 Jahre alten Teilnehmenden, unterstützt von Yoko Kitaura (Violine) und Andrzej Berezynski (Korrepetition), in einer Woche das Programm für das Konzert gemeinsam erarbeitet. Das Publikum darf sich auf interessante Besetzungen wie Trio, Quartett und sogar Oktett freuen.

Karten für das Abschlusskonzert zu 10 Euro, ermäßigt zu 8 Euro sind in der Stadtinformation Sondershausen oder an der Konzertkasse erhältlich.

Kulinarisches nach Art der alten Germanen

Hirsebrei und Dinkelsuppe, dazu eine Brötchen aus dem vormittelalterlichen Steinbackofen können Freunde historischer Spezialitäten am Samstag im Freilichtmuseum Funkenburg in Westgreußen genießen. Funkenburg. Ab 12 Uhr sind die rustikalen Speisen aus dem Backofen, vom Grill und aus dem Suppentopf überm Lagerfeuer nach Art der alten Germanen für die nächste Veranstaltung der Reihe Funkenburg kulinarisch fertig angerichtet.

Familientag im Freibad Roßleben

Mit einem Benefizschwimmen zugunsten des Badfördervereins startet das Familienfest im Freibad Roßleben am Samstag um ️10 Uhr. Am Nachmittag gibt es dann Spiele am und im Wasser, eine tolle Neptuntaufe und ab 14.30 Uhr die Ehrung für die kleinen Schwimmer, die in diesem Jahr ihr Seepferdchen erhalten hab️en‍️‍️. Ab 17.30 Uhr findet die Funsprung-Meisterschaft in den Disziplinen Sportlich, Spritzen und Kostümiert statt.

Gospelklänge in der Unterkirche

Unter dem Titel „Make a Jubilant Noise!“ bringen das Gospelchorprojekt der Kantoreien Bad Frankenhausen und Oldisleben am Samstag um 19.30 Uhr, Gospelsongs, Modernes und Traditionelles unter der Leitung von Kantorin Laura Schildmann in der Unterkirche in Bad Frankenhausen zu Gehör.