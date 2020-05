Auszubildende Pauline Neck bringt Heimbewohnerin Ingeborg Lehrling zu ihrem Platz im Besucherpavillon im Garten der Awo-Seniorenresidenz „Am Wippertor" in Sondershausen. Dort haben die Senioren die Möglichkeit, auch unter den Beschränkungen durch die Corona-Krise ihre Angehörigen für maximal eine Stunde zu treffen. Etwa fünfmal am Tag werde das Angebot genutzt, so Heimleiterin Alice Mattauch.