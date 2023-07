Jugendfeuerwehren zeigen beim Orts-Jubiläum in Allmenhausen ihr Können

Allmenhausen. Zur 888-Jahr-Feier in Allmenhausen sind zehn Nachwuchsmannschaften aus dem Landkreis und darüber hinaus am Start.

„Wir wollten ein schönes Fest ausrichten“, sagt Stephan Weiß. Er hat beim Festkomitee „den Hut auf“, das eigens für die Feierlichkeiten anlässlich des 888-jährigen Ortsjubiläums von Allmenhausen gegründet wurde. Das war bereits im Herbst vergangenen Jahres. Dem Komitee gehören Vertreter aller Vereine des Ortes an, dabei handelt es sich um die Freiwillige Feuerwehr, die Allmenhäuser Burschenschaft, der Sportverein, Karnevalsverein, Traktorverein, die Kirchgemeinde sowie Jagdgenossenschaft. „Und natürlich viele engagierte Leute aus dem Dorf“, ergänzt Stephan Weiß. So habe man geplant, dass sich jeder Verein an einem kulturellen Programmpunkt beteiligt oder an einem der Verkaufsstände hilft.

Die Feierlichkeiten haben am Mittwoch begonnen, da wurde zu einem Gospelkonzert in die Allmenhäuser Kirche eingeladen. Zur Partynacht am Freitag mit der Band Swagger sei es richtig voll gewesen, berichtet Annett Weiß. Die ersten Festtage hätten „alle Erwartungen übertroffen“, sind sie sich einig. Auch das Wetter hätte gepasst und viele Besucher angelockt.

Jubiläumsfesttage übertreffen alle Erwartungen

Gleiches gilt für einen weiteren Höhepunkt des Jubiläums am Samstag. Da stand ein Jugendfeuerwehrausscheid im Mittelpunkt. Nicht ohne Grund, wie Stephan Weiß erzählte, denn die hiesige Jugendfeuerwehr begeht in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum.

Neben drei Mannschaften des Gastgebers gingen Teams aus Westgreußen, Bellstedt, Kirchengel und Freienbessingen an den Start. Dazu aus dem Unstrut-Hainich-Kreis Jugendwehren aus Körner und Marolterode sowie eine Mannschaft aus dem hessischen Glauburg, der Partnergemeinde Allmenhausens.

Amy und Jason von der zweitplatzierten Jugendfeuerwehr aus Freienbessingen sind beim Löschangriff konzentriert. Foto: Christoph Vogel

Für den Feuerwehrnachwuchs stand ein sogenannter Jugendlöschangriff auf dem Programm. Ziel der Übung sei es, den Kindern die Herangehensweise bei der späteren Brandbekämpfung näher zu bringen, erklärte Christian Hahn, Jugendfeuerwehrwart in Allmenhausen. Der kann sich über derzeit über 24 Jungen und Mädchen in der Allmenhäuser Jugendfeuerwehr freuen – Tendenz steigend. Den Wettbewerb anlässlich der beiden Jubiläen konnte am Ende die Jugendfeuerwehr aus Marolterode für sich entscheiden, gefolgt von Freienbessingen und Westgreußen. Die drei Teams der Gastgeber konnten sich über die Plätze vier bis sechs freuen.

Am Samstagnachmittag erwartete die Gäste dann ein offizieller Festakt, zu dem unter anderem die Kyffhäuser-Landrätin, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Ebeleben sowie die Bürgermeisterin der hessischen Partnergemeinde geladen waren. Zur musikalischen Umrahmung gab es Dudelsackmusik der „Sondershäuser Pipes & Drums“.

Und die Kinder vom ansässigen Karnevalsverein hatten unter Leitung der Trainerinnen Anne und Julia ein Programm einstudiert. Am Abend wurde dann noch zum Tanz mit „Mate“ eingeladen. Auch zu letzterem seien wieder viele Besucher gekommen. „Die Stimmung war sehr gut“, sagt Stephan Weiß.

Andreas Spindler von der Freiwilligen Feuerwehr Allmenhausen ist Lenno von der Jugendfeuerwehr Westgreußen am Wassertank behilflich. Foto: Christoph Vogel

Er könne bezüglich der Festtage auf jeden Fall ein positives Fazit ziehen. Die endeten am Sonntag mit einem Festgottesdienst, Frühschoppen mit Blasmusik sowie dem Hähnekrähen.