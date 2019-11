Jugendhaus soll beliebte Anlaufstelle bleiben

Jasmin Teichmann erledigt noch ein bisschen Büroarbeit, bevor die Kinder in das Jugendhaus in Greußen kommen. Es steht eine Ausfahrt in die Mühlhäuser Therme auf dem Programm – eine von zwei Fahrten, die jeden Monat in der Einrichtung angeboten werden. Die junge Frau ist seit 7. Oktober – mit Beginn der Herbstferien – die neue Mitarbeiterin im Jugendhaus. „Das war ein guter Einstieg, um die Kinder und Jugendlichen kennenzulernen“, sagt die 26-Jährige. Denn der Zulauf sei in den Ferien groß gewesen und die Angebote gut genutzt worden. Ausschlaggebend für ihr Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen war für Jasmin Teichmann ein Freiwilliges Soziales Jahr gewesen, dass sie nach dem Abitur in einem SOS-Kindergarten mit Vorschule in Kenia absolviert hat. „Da habe ich gewusst, in diese Richtung möchte ich gehen“, sagt Teichmann über die Entscheidung, ihre berufliche Zukunft im Bereich der sozialen Arbeit zu. Einem Bachelor-Studium in sozialer Arbeit und Sozialpädagogik in Koblenz folgte ein weiteres in therapeutischer sozialer Arbeit mit Master-Abschluss. Letztgenannter Studiengang wird deutschlandweit nur in Nordhausen angeboten, erklärt die in Sömmerda lebende junge Frau die Rückkehr nach Thüringen. Im September, mit Abschluss des Masterstudiums, suchte sie nach einer Arbeitsstelle. Auf die im Jugendhaus in Greußen vom Kreisjugendring des Kyffhäuserkreises ausgeschriebene Stelle wurde Jasmin Teichmann im Internet aufmerksam und bewarb sich. Ihre Vorstellungen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, dabei selbst aktiv zu werden und keine reine Büroarbeit zu machen, deckten sich mit der Stellenbeschreibung. Gleiches traf auf die Wohnortnähe zu. „Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und gefällt mir sehr gut“, zieht die 26-Jährige ein erstes Fazit nach wenigen Wochen in der Greußener Einrichtung. Einen erheblichen Anteil daran hatte das Team des Jugendhauses – das sind Annegret Schäfer, Northild Breitbarth, Sophie Kranhold sowie Jonas Dünkel –, von dem sie herzlich und offen empfangen wurde. In der Einrichtung gefallen ihr besonders die vielfältigen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. So können die Kinder hier Billard und Tischtennis spielen oder auch in der warmen Jahreszeit den Seilgarten im Außenbereich nutzen. Gerade Letzterer wäre bei den Kindern sehr beliebt. Zu ihren Aufgaben im Jugendhaus gehören die Erstellung des Dienstplans, Kalkulation der Fahrten, die Zusammenstellung von interessanten und abwechslungsreichen Angeboten für die Kinder sowie deren Durchführung, Gestaltung von Flyern, Kassenabrechnung, Öffentlichkeitsarbeit und „viel Organisatorisches“. Vorgenommen habe sie sich auch, einige Wände im Haus etwas „aktueller und neumodischer zu gestalten“. Ihr Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen hier immer einen Anlaufpunkt und Ansprechpartner in ihrer Freizeit haben.