Jugendliche übernehmen neuen Klub in Thalebra

Sondershausens Ortsteil Thalebra hat wieder einen Jugendklub. Im Dorfgemeinschaftshaus des Dorfes steht den Jugendlichen ein komplett neu ausgebauter Treffpunkt zur Verfügung. Für rund 15.000 Euro sei das Jugendzimmer renoviert und neu eingerichtet worden, berichtete Thalebras Ortsteilbürgermeister Rainer Gschwind (parteilos). Gut zehn Jahre lang gab es im Dorf keinen Jugendklub mehr. Als die Gaststätte im heutigen Dorfgemeinschaftshaus geschlossen wurde, blieb auch das Jugendzimmer, das damals schon im selben Gebäude existierte, von einem Tag auf den anderen geschlossen.

Ende 2018 habe Ortsteilbürgermeister Gschwind die Nachfrage von Jugendlichen nach einem neuen Jugendklub aufgegriffen und der Stadtverwaltung vorgetragen, erklärt Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos). „Dieser Anregung gingen wir sofort nach und Ende 2019 begannen bereits die Umbauarbeiten.“

Nun ist das neue Jugendzimmer fertig. Auf mehr als 20 Quadratmetern haben die Jugendlichen ein modern und trotzdem gemütlich eingerichtetes Zimmer mit Couchecke, Fernseher und Stereoanlage. Was die jungen Leute mit dem neuen Klub anfangen, bleibt ihnen weitgehend selbst überlassen, erklärt Gschwind.

Zwei Jugendliche sind als Ansprechpartner für den Ortsteilbürgermeister benannt und können über die Schlüssel zum Klubraum frei verfügen. „Wir werden uns sicherlich fast jeden Tag hier im Klub treffen“, freut sich die 18-jährige Julia Schimmel eine der beiden Vertrauenspersonen über den neuen Treff „Erstmal werden wir einfach nur die Freizeit hier unter uns verbringen. Mal sehen, vielleicht gibt es später auch mal ein paar besondere Veranstaltungen hier im Klub.“

Von Anfang an wollen zwei unterschiedliche Altersgruppen unter den Jugendlichen den Klub abwechselnd nutzen, erzählt Gschwind. Nachmittags die Jüngeren und an den Abenden ältere Jugendliche und junge Erwachsene wie Julia Schimmel. Die kennt mindestens sieben oder acht junge Leute ihrer Altersgruppe, die häufig in den Klub kommen würden.