Jugendlicher überfällt in Bad Frankenhausen zwei Frauen

Kyffhäuserkreis. Gerichtsbericht: Versuchter Raub, Körperverletzung und Diebstahl bescheren 15-Jährigen Freiheitsstrafe und Arrest.

Mit seinen 15 Jahren hat der Angeklagte schon ziemlich viel auf dem Kerbholz. Als Schulschwänzer landete er im Schulverweigererprojekt, flog aber raus, weil er selbst hier zu oft fehlte. Weil er seine getrennt lebenden Eltern bereits bestohlen hat, kommt der junge Mann mittlerweile bei Freunden unter. Rauschmittelprobleme begleiten ihn seit geraumer Zeit. Vor Gericht musste er sich nun im Jugendstrafverfahren gleich vier Taten vorwerfen lassen.

Sohn verübte in Wohnung der Eltern Diebstähle

Die ersten beiden räumte er nach Angaben des Gerichtssprechers gleich ein. Im Oktober 2022 war der Jugendliche durch ein angekipptes Fenster in die Wohnung des Vaters gelangt und ließ her Wertgegenstände im Wert von zirka 100 Euro mitgehen – ebenso wie den Schlüssel zur Wohnung der Mutter. Auch hier war er auf der Suche nach Wertgegenständen, konnte aber nur Pfandflaschen, Münzgeld und Getränke im Wert von insgesamt sieben Euro „erbeuten“. Die Eltern stellten schließlich Strafantrag.

Das schien den Angeklagten nicht sonderlich zu beeindrucken. Wenige Monate später wurde er erneut straffällig. Es war am Abend 21. Dezember, als er eine junge Frau in der Steinbergstraße in Bad Frankenhausen von hinten anfiel. Der Jugendliche schlug der 29-Jährigen mehrfach ins Gesicht, sie bekam den Täter jedoch an den Beinen zu fassen und brachte ihn zu Fall. Er flüchtete. Warum er die Geschädigte angriff, blieb in der Verhandlung im Dunkeln. Die Dame trug Schürfwunden und eine blutige Nase davon und leidet heute noch unter Angstzuständen.

Täter ließ Busfahrkarte am Tatort zurück

Die Polizei kam dem Täter auf die Spur, weil er am Tatort ein Mobiltelefon zurückließ, in dessen Hülle noch eine Busfahrkarte steckte – mit seiner Unterschrift. Zudem konnte die Handykarte ausgelesen werden, was wiederum zu einer Zeugin führte, die den Angeklagten schwer belastete. Es sei das Handy ihres Opas gewesen, das sie dem Angeklagten rausrücken musste, weil er sonst ihren kleinen Bruder verhauen würde.

Zwei Tage später hatte es der Jugendliche erneut auf eine Frau abgesehen: Am Wallgraben griff er eine 53-Jährige von hinten an und brachte sie zu Fall. Die Handtasche, die er ihr entreißen wollte, war um ihren Körper geschlungen, so dass er die Geschädigte ein Stück weit mitschleifte. Erst als beherzte Zeugen eingriffen, ließ er von ihr ab. Die 53-Jährige erlitt neben körperlichen Verletzungen psychische Schäden. Zitternd schilderte sie im Zeugenstand die Ereignisse, seit denen sie Angst im Dunkeln und vorm Alleinsein hat, so der Gerichtssprecher.

Auch in diesem Fall überführten Zeugen den Täter. Zum einen hatte ein Pärchen, das den Angeklagten persönlich kannte, ihn beim Überfall gesehen und war eingeschritten. Zum anderen ließ der Kumpel des Beschuldigten, der als Zeuge aussagte, das eigentliche Alibi für jenen Abend platzen.

Das Gericht verhängte eine Jugendstrafe von einem Jahr zur Bewährung und ließ einen noch offenen vierwöchigen Dauerarrest – den gab es in einer früheren Verhandlung wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz – zusätzlich bestehen. Zudem muss er 200 Sozialstunden ableisten, eine Suchtberatung besuchen und sich um berufliche Wiedereingliederung bemühen – mit Unterstützung einer Bewährungshilfe.