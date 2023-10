Jugendrotkreuzler aus Kirchengel fahren zum Bundeswettbewerb

Kyffhäuserkreis. Auf die Meisterschaft sind die „Crazy Angels“ gut vorbereitet. Positives Fazit nach Landesüberprüfung der DRK-Bereitschaften in Sondershausen

„Wir sind wahnsinnig stolz darauf, dass sie sich qualifiziert haben“, sagt Sven Oesterheld. Und das auch im Namen des gesamten DRK-Kyffhäuserkreisverbands und dessen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Genzel. Die Rede ist von der Jugendrotkreuzgruppe namens „Crazy Angels“ aus Kirchengel, die am Bundeswettbewerb des Jugendrotkreuzes teilnimmt. Dieser findet am 7. und 8. Oktober in Merseburg statt.

Hier sollen die Kinder vor allem „Spaß haben und weitere Erfahrungen sammeln“, so Oesterheld. Denn unter Beweis gestellt, was sie können, hätten sie bereits mit dem Gewinn des Kreisausscheids in der Barbarossahöhle sowie dem Sieg beim Landeswettbewerb in Gera. Alles, was jetzt noch kommt, sei eine Zugabe. „Es ist schon ein großer Erfolg, dass sie zur Deutschen Meisterschaft fahren“, betonte Oesterheld.

Die Kinder aus Kirchengel, die in der Altersgruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen an den Start gehen und ihre Gruppenleiterin Claudia Baltruschat, erwarte in der Merseburger Innenstadt ein Parcours, bestehend aus verschiedenen Stationen, die entlang der Saale aufgebaut werden sollen. Sie treten hier gegen die jeweils besten Rot-Kreuz-Teams aus den anderen Bundesländern an. Dafür habe man noch mal praktische Erste Hilfe, wie zum Beispiel das Anlegen von Verbänden, geübt.

Für Oesterheld komme der Erfolg nicht von ungefähr und keineswegs „über Nacht“. Es sei vielmehr der langjährigen, kontinuierlichen Arbeit beim Jugendrotkreuz im Kyffhäuserkreis zu verdanken, dass sich die Kinder und Jugendlichen auf diesem Niveau befinden.

Nachwuchs für Arbeit mit DRK begeistern und auch binden

Weiter konsequent „dran zu bleiben“, sei ein erklärtes Ziel des Kreisverbands. Denn Nachwuchs von der Mitarbeit beim Deutschen Roten Kreuz zu begeistern und auch zu binden, sei notwendig, um künftig unter anderem Rettungs- und Pflegedienste besetzen zu können, machte Sven Oesterheld deutlich.

Ebenfalls positiv bewertete er den Landeswettbewerb der DRK-Bereitschaften, der Anfang September im Sondershäuser Erlebnisbergwerk zur Austragung kam. „Es war ein voller Erfolg“, so Oesterheld. Für den DRK-Kyffhäuserkreisverband sei es im Vorfeld eine schwer planbare Veranstaltung gewesen, da es einen derartigen Wettbewerb in rund 670 Metern unter Tage noch nicht gegeben hätte. In Kooperation mit der Erlebnisbergwerk-Betreibergesellschaft, dem DRK-Landesverband Thüringen und den zahlreichen freiwilligen Helfern habe man es geschafft, eine Landesüberprüfung auf die Beine zu stellen, die von den Teilnehmern und Gästen in den höchsten Tönen gelobt wurde.

So könne sich Ralf Gräser, stellvertretender Bundesbereitschaftsleiter, gut vorstellen, auch einen Bundeswettbewerb unter diesen besonderen Bedingungen im Sondershäuser Bergwerk stattfinden zu lassen. Um den ausrichten zu können, müsste Thüringen aber zunächst einen Bundeswettbewerb gewinnen, erklärte Oesterheld. Auch er ist von der Idee begeistert. „Wir haben jetzt die Erfahrungen gesammelt und es gibt immer noch Steigerungsmöglichkeiten. Wir könnten also noch mal einen draufsetzen“, ist Oesterheld überzeugt.