Junge Bäume zieren Platz für neues Stadtfest in Großenehrich

Großenehrichs Ortsteilbürgermeister Frank Faber gießt die neu gepflanzte Platane an der Einfahrt zum Festplatz mitten im Ort. Hier steigt am Samstag das Stadtfest.

Großenehrich. In Großenehrich setzen sich Bürger und Vereine für eine hübsch begrünte und gut genutzte Festwiese ein.

Ein frischer grüner Rasenflaum ziert wieder die Festwiese mitten in Großenehrich. Neu gepflanzte Platanen flankieren den Zugang zu dem weitläufigen Platz, auf dem am Sonnabend das Stadtfest steigen soll. „Wir wollen mit der Veranstaltung so etwas wie eine neue Festtradition in Großenehrich begründen. Deren Auftakt waren die großen Jubiläumsfeierlichkeiten im Vorjahr, nun schließen wir direkt mit dem Stadtfest an“, erklärt Ortsteilbürgermeister Frank Faber (parteilos).

Schon für die 1250-Jahrfeier war das über lange Zeit brach liegende Areal in der Stadtmitte zum Festplatz umgestaltet worden. Die Fläche wurde mit Kies befestigt und Rasen angesät, der allerdings zunächst nur zarte Spitzen gezeigt hatte.

Zehn weitere Gehölze sollen noch gesetzt werden

Beim Jubiläum entstand auch die Idee, die Festwiese mit gestifteten Bäumen teilweise zu bepflanzen. Feierlich wurde damals eine von einem ortsansässigen Unternehmen gesponserte Linde gesetzt. Nun stehen bereits einige frisch gepflanzte Blauglockenbäume entlang der alten Mauer, die zum Fest von einer Hobby-Künstlerin aus Großenehrich zusätzlich verziert werde, so Faber. Die Pflanzen hätten Bürger aus der Stadt zur Verfügung gestellt, die Agrargesellschaft Großenehrich zusätzlich eine der Platanen an der Platzzufahrt und zwei weitere junge Gehölze. Mindestens zehn weitere Bäume, für die sich bereits Stifter fanden, sollen noch in diesem Jahr gepflanzt werden.

Auch ein Maibaum ziert das Festgelände. Er wurde von Heimat- und Feuerwehrverein direkt neben den vom Faschingsverein aufgestellten Sitzgelegenheiten errichtet und soll hier jedes Jahr aufs Neue seinen Platz finden. Für das Stadtfest wird jetzt auch wieder das große Festzelt aufgespannt, dass Stadt und Sportverein zusammen beschafft haben.

Beim Stadtfest, das am Samstag um 10 Uhr beginnt, werde auch ein Spaßwettkampf um die Stadtmeisterschaft Premiere haben, kündigt Faber an. Mindestens fünf Teams mit jeweils fünf Wettkämpfern hätten sich bereits angemeldet. Welche Aufgaben sie lösen sollen, verrät er vorab aber nicht. Bereit liegt auch schon eine große Auswahl an historischen Kleidungsstücken, viele davon von Großenehrichern zur Verfügung gestellt, die bei einer vergnüglichen Modenschau präsentiert werden. Sie ist Teil des Showprogramms, das mehrere Vereine gestalten.