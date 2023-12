Junge Künstlerinnen musizieren bravourös im Preisträgerkonzert des Sondershäuser Schroeder-Wettbewerbs

Sondershausen Zum deutschlandweit bekannten Carl-Schroeder-Wettbewerb in Sondershausen gehört auch ein gemeinsames Konzert mit dem Loh-Orchester. Die drei Preisträgerinnen des diesjährigen Wettbewerbs meisterten das hervorragend.

Zum nunmehr 27. Mal fand in diesem Jahr der bundesweite Carl-Schroeder-Wettbewerb an der Musikschule des Kyffhäuserkreises statt. Für drei der bestplatzierten Teilnehmerinnen stand letzten Mittwoch ein besonderer Höhepunkt an. Im Rahmen des ersten Loh-Konzerts der Spielzeit traten sie als Solistinnen gemeinsam mit dem Sondershäuser Orchester im Achteckhaus auf. Generalmusikdirektor Pavel Baleff war ihnen am Dirigentenpult ein verständnisvoller Partner.

So interpretierte im ersten Teil des Abends die 14-jährige Elisabeth Gühring aus Stuttgart das Allegro moderato aus Peter Tschaikowskys Violinkonzert D-Dur op. 35. Viel Emotion legte die Solistin in die weit gespannten Melodiebögen der beiden Themen. Scheinbar mühelos meisterte sie alle technischen Schwierigkeiten. Dezent begleitete das Orchester, ließ der Solistin stets den Vortritt, setzte aber bei mitreißenden Zwischenspielen auch eigene Akzente. Nach der höchst differenziert gestalteten Kadenz ließ eine schwungvolle Stretta das Publikum in Begeisterung ausbrechen.

16-jährige Cellistin mit Carl-Schroeder-Preis dekoriert

Die 16-jährige Cellistin Solveig Maria Emilsson, in diesem Jahr mit dem Carl-Schroeder-Preis, der höchsten Auszeichnung des Wettbewerbs dekoriert, spielte den vierten Satz aus dem Cellokonzert e-Moll op. 85 des englischen Spätromantikers Edward Elgar. Nach der ausdrucksstarken, eher nachdenklichen Einleitung gestaltete die Solistin den Allegroteil mit feurigem Temperament. Wie selbstverständlich kam virtuoses Passagenwerk als Umspielung des Seitengedankens. Nach einem weiteren lyrischen Teil voller Klangschönheit setzte eine wirkungsvolle Pointe den Schusspunkt.

Seltene Soloauftritte mit Loh-Orchester für Nachwuchsmusiker

Über lang anhaltenden Applaus konnte sich auch die erst 13-jährige Geigerin Kira Elisabeth Koch aus Berlin freuen. Die „Carmen-Fantasie“ von Pablo de Sarasate traf so recht den Geschmack des Publikums. Alle Zuhörer freuten sich am Erkennen der populärsten Melodien aus Georges Bizets berühmter Oper, wie der Habanera, der Seguidilla oder den lyrischen Chansons. Bravourös meisterte die junge Solistin die erheblichen technischen Ansprüche und brannte ein musikalisches Feuerwerk ab. Besonders mitreißend präsentierte sich der Schlussteil, untermalt von der Harfe und dem Rhythmus des Tambourins. Auffallend war, dass alle Solistinnen auch hervorragend mit Dirigent und Orchester kommunizierten. Da es in der musikalischen Ausbildung nur recht selten die Möglichkeit zu Soloauftritten mit Orchester gibt, ist das keine Selbstverständlichkeit.

Die weiteren Werke im Programm stimmten bereits auf die weihnachtlichen Konzerte des Loh-Orchesters ein. So erklangen vier Sätze aus der Suite „Antiche Danze et Arie“ vom italienischen Komponisten Ottorino Respighi, komponiert nach Lautenstücken der Renaissancezeit. Ein besonders reizvolles Moment war hier die Villanella an dritter Stelle mit ausdrucksstarken Soli von Oboe und Cello.

Zur reizvollen Entdeckung geriet die Konzertouvertüre „Bajka – Wintermärchen“ des polnischen Romantikers Stanislaw Moniuszko, der heute fast nur durch seine Oper „Halka“ bekannt ist. Vom schlichten erzählerischen Beginn in den Streichern, abgelöst durch ein virtuoses Flötensolo führte Baleff die Musiker rasch zu kraftvollem ritterlichen Heroismus. Andere Abschnitte kontrastierten mit teils märchenhafter Intimität, teils mit fantastischem Elfentreiben.

Häufiger Bestandteil weihnachtlicher Konzertprogramme ist Otto Nicolais Ouvertüre über den Choral „Vom Himmel hoch, da komm’ ich her. Eine feierliche, nachdrückliche Einleitung eröffnete das Stück. Der Allegroteil begann schattenhaft in Moll. Bald brachten die Holzbläser den Luther-Choral ins Spiel, welcher am Schluss in der Klangpracht des vollen Orchesters erstrahlte. Einer schönen Tradition entsprechend endete das Konzert mit dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern zur Begleitung des Orchesters. Festliche Adventsstimmung erfüllte das Achteckhaus.