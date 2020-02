Junge Retter bei Rottleben in Rotbarts Reich

„Es ist eine geniale Idee und eine einmalige dazu“, sagt Sandra Oesterheld, Kreisleiterin vom Jugendrotkreuz. Die Rede ist von der Location des diesjährigen Jugendrotkreuz-Kreiswettbewerbs, der am 16. Mai an und in der Barbarossahöhle bei Rottleben stattfinden soll und vom Kyffhäuser-Kreisverband im Deutschen Roten Kreuz (DRK) ausgerichtet wird.

Eine erste Idee dazu entstand im Rahmen eines Treffens des Bündnisses frühkindlicher Bildung im Kyffhäuserland, mit dem der DRK-Kreisverband seit drei Jahren eng zusammenarbeitet. Zunächst war von den Beteiligten des Bündnisses – dem Naturpark Kyffhäuser, der Gemeinde Kyffhäuserland, der privaten Fachschule in Sondershausen, der Numburg in Kelbra, Pfarrerin Steffi Wiegleb sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kyffhäuserland, dazu DRK, Polizei und Bundeswehr – angedacht, den Wettbewerb auf dem Außengelände der Barbarossahöhle stattfinden zu lassen. „Warum auch nicht in der Höhle“, stellte jemand in den Raum.

Jugendliche und Kinder üben unter ungewohnten Bedingungen

Und so werden sich die einzelnen Stationen des Wettbewerbs nicht nur außerhalb, sondern auch in der Höhle, dem Reich Rotbarts befinden. Neben Erste-Hilfe-Aufgaben, bei denen Unfallsituationen simuliert werden sollen, sind Einzelstationen geplant, an denen zum Beispiel die stabile Seitenlage oder eine Atemkontrolle durchzuführen sind. Zusätzlich, und da sei es toll, „dass wir so viele Unterstützer wie das Technische Hilfswerk (THW), die Polizei und den Naturpark Kyffhäuserland dabei haben“, sagt Sven Oesterheld, als Organisator vom DRK-Kyffhäuser-Kreisverband.

Neben den Erste-Hilfe-Stationen soll es noch weitere in den Bereichen Verkehrserziehung, Natur und Einsatztechnik geben. „Wir als DRK wollen unserer gesellschaftlichen Rolle gerecht werden und den Kindern eine vielseitige Aus- und Weiterbildung bieten. Sie sollen auch über den Tellerrand hinausschauen“, sagt Sandra Oesterheld.

Pokale und Medaillen gibt es so wie im vergangenen Jahr beim Wettbewerb in Großenehrich – da hatte Sandra Oesterheld (im Bild) die Ehrungen vorgenommen – auch dieses Mal. Foto: Andrea Hellmann

Ein weiteres Ziel des Kreiswettbewerbs sei es, die Team- und Kommunikationsfähigkeit der Teilnehmer zu fördern.

Immerhin etwa 120 Kinder und Jugendliche aus allen Jugendrotkreuzgruppen des Landkreises sollen an dem Wettbewerb teilnehmen. Dazu kommen noch einmal etwa 100 freiwillige Helfer, die sich um die Organisation, den Ablauf und die Verpflegung kümmern. Das sei aber noch nicht alles. So habe der DRK-Kyffhäuserkreisverband bereits Kontakt zur Bergwacht aufgenommen, um bei der Veranstaltung eine Höhlenrettung vorführen zu können. Auch wolle man versuchen, ausgebildete Höhlentaucher dafür zu gewinnen. „Wenn das klappt, bekämen die Kinder etwas Besonderes zu sehen“, ist Sandra Oesterheld überzeugt.

Allein die Barbarossahöhle als Örtlichkeit zu wählen, stelle etwas Außergewöhnliches dar. Zugleich aber auch eine Herausforderung, das es sich um eine ungewohnte Umgebung handelt, in der es kälter ist und auch glitschig sein kann. So etwas könne man nirgends simulieren. In diesem Zusammenhang geht ein großes Dankeschön der Organisatoren an die Werkleiterin der Barbarossahöhle, Anke Schreyer. Denn am Tag des Wettbewerbs würde sie ihr ganzes Team als Unterstützung für die Absicherung der Veranstaltung einsetzen. Der DRK-Kyffhäuserkreisverband bedankt sich zudem beim Bürgermeister der Gemeinde Kyffhäuserland, Knut Hoffmann sowie Andrea Löser, „die uns beide bei jeder noch so verrückten Idee unterstützen, sagt Sven Oesterheld augenzwinkernd.

Das nächste Treffen aller an der Vorbereitung beteiligten ist am 26. Februar. Danach würden diese bis zum Wettbewerb regelmäßig zweimal im Monat stattfinden. Die Organisatoren nehmen sich viel Zeit, um den Kindern und Jugendlichen einen besonderes Highlight zu bieten, in dessen Rahmen sie sich ausprobieren und in realistischen Situationen ihr Erlerntes unter Beweis stellenkönnen. Und das in Verbindung mit der einmaligen Kulisse der Barbarossahöhle. Interessierte Zuschauer seien zum Kreiswettbewerb übrigens herzlich willkommen, betonte Sandra Oesterheld.