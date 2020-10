Junge Sondershäuser wagen Firmenstart als Frachtgefährten

Als selbst ernannte Frachtgefährten wollen junge Sondershäuser dafür sorgen, dass Waren bald schneller und günstiger durch Deutschland und ganz Europa transportiert werden können. Dafür haben Babett und Matthias Esche gemeinsam mit einem befreundeten Programmierer eine Internetplattform für die Logistikbranche entwickelt und wollen darauf ihr eigenes Unternehmen aufbauen. Anfang 2021 soll ihre Firma Frachtgefährten offiziell gegründet werden und spätestens im Frühjahr ins Kundengeschäft einsteigen.

Bis zu ihrem Start als Jungunternehmer werden sie von der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung (GFAW) Thüringen finanziell unterstützt. Seit Mai können sie auf einen Jahresbetrag von 60.000 Euro Fördermittel aus dem von der Gesellschaft verwalteten ESF-Fonds von der Europäischen Union zurückgreifen, um ihr Vorhaben voranzubringen. Das Geld steht ihnen zur Verfügung, weil sie mit ihrer Idee den Wettbewerb um die Gründerprämie des Landes Thüringen gewonnen haben. In der kommenden Woche müssen sie ihr inzwischen aus ihrer Sicht nahezu marktreifes Projekt noch einmal bei einem Treffen aller durch die GFAW geförderten Jungunternehmer vorstellen. „Das ist schon der letzte Meilenstein unseres eigentlich auf ein Jahr ausgelegten Förderprogramms. Wir liegen also gut im Rennen“, sagt Matthias Esche.

Die verbleibende Zeit, bis die Firma auf eigenen Beinen stehen soll, wollen Esches nutzen, um Testkunden zu finden, die das Internet-Programm auf die Probe stellen. Eigene Erfahrungen aus der Praxis haben die beiden schon bei der Entwicklung der Plattform einfließen lassen. Mit 27 Jahren hat Babett Esche nicht nur einen Masterabschluss im Fachgebiet Innovations- und Changemanagement in der Tasche, sondern auch schon drei Jahre als Verkehrsleiterin für Güterkraftverkehr bei einer Sondershäuser Kleinspedition gearbeitet. Ihr 31-jähriger Ehemann Matthias ist Logistikmeister und hat mit diesem Titel bereits die Frachtabläufe eines mittelständischen Unternehmens koordiniert.

Im beruflichen Alltag auf beiden Seiten des Logistikgeschäftes – der Spedition und dem Warenproduzenten – sind beide auf das Problem gestoßen, für das sie eine Lösung anbieten wollen. „Wir schaffen eine digitale Schnittstelle, die für den Nutzer optimal berechnet, wie Waren am zeit- und kostengünstigsten von A nach B transportiert werden können. So etwas gibt es bislang noch nicht“, erklärt Matthias Esche. „Dafür müssen Disponenten jetzt noch stundenlang Routen- und Kostenpläne wälzen“, fügt seine Partnerin hinzu. Mit dem System der Frachtgefährten soll es nach Aussage der beiden Entwickler nur noch Minuten dauern, bis der Frachtplaner die optimierten Transportabläufe auf dem Bildschirm hat und dann direkt den exakten Tourenplan an die ausgewählte Spedition übersenden kann.

Um bereits für die Zeit nach der Förderphase planen zu können, suchen die Jungunternehmer jetzt vor allem Investoren, die dem neuen Unternehmen Kapital zur Verfügung stellen, damit die Frachtgefährten-Plattform sich etablieren und Kunden gewinnen kann.

frachtgefaehrten.de