Tote Buchen prägen am Possen jetzt das Waldbild.

Schon im ersten Jahr nach der Stilllegung am Possen stirbt der Traum vom urwüchsigen Buchenwald.

Junge Wildnis wird zum Dürreopfer

Statt nach ihrer schweren Geburt in einem hart erstrittenen Kompromiss erst einmal kräftig zu wuchern, wird die Wildnis am Possen gleich in ihrem ersten Jahr zum Sorgenkind. Dürre lässt uralte Buchen vorzeitig sterben. Mit den gewaltigen Kronen und dicken Stämmen kracht auch das Traumbild zusammen, das hier auf der Hainleite der Prototyp eines urwüchsigen Hallenwaldes heranwächst – mit einem Laubdach getragen von Buchen. Bevor überhaupt Ideen gereift sind, einen solchen touristisch zu nutzen, ist der Wunschwald schon dahingerafft.

In der Natura-2000-Station Possen musste sich niemand umsonst den Kopf zerbrechen. Zu lange hat es gedauert, bis dort jemand die Arbeit aufnimmt. Erst gegen Ende des Jahres werden nun ernsthaft Konzepte gestrickt. Den sterbenden Wald haben die Mitarbeiter dabei schon deutlich vor Augen. Leider nicht den vom Possen. Dass die Station ins Jechaer Haus der Vereine, weit weg von der Wildnis einzieht, sorgt für einigen Groll in der Stadt. Immerhin liegt die Station immer noch nah genug an der gedachten Linie vom Thüringer Urwaldpfad. Die Route soll Fleckchen unberührter Natur überall im Freistaat verknüpfen, die Strippen sollen in Jecha gezogen werden. Der Possen wird eine Perle auf dieser Schnur sein, egal wie sie schimmert. Auch die Hängebrücke im Bernstal bei Braunsroda liegt genau auf der Urwaldpfad-Linie. Und sorgt von Anfang für viel Ärger, unabhängig davon, ob der Wald um sie stirbt. Für Wege oder gar Brücken durch die Possenwildnis gibt es bis jetzt dagegen noch nicht einmal einen Plan. Wahrscheinlich ist es nun sogar besser, mit Konzepten noch zu warten. Womöglich ist der Wald hier bald so licht, dass jeder durch unberührte, weite Landschaft flanieren kann, ohne Sorge sich im Dickicht zu verirren. Wanderwege gibt es dann wohl nur noch zum Spaß, im gehegten Erholungswald nebenan am Possen.