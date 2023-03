Junger Mann im Kyffhäuserkreis von erzürntem Anwohner ausländerfeindlich beleidigt und verletzt

In Bad Frankenhausen wurde ein junger Mann am Montag ausländerfeindlich beleidigt und bedroht. (Symbolbild)

Bad Frankenhausen. In Bad Frankenhausen wollte ein Angestellter eines Kommunikationsdienstleisters neue Produkte vorstellen, als ein Anwohner ihn ausländerfeindlich beleidigte, bedrohte und verletzte.

Ein 20-jähriger Mann, der für ein Subunternehmen eines Kommunikationsdienstleisters arbeitet, war am Montagnachmittag in einem Wohngebiet in Bad Frankenhausen unterwegs. Mit der Absicht neue Produkte vorzustellen und eventuell Verträge abzuschließen, ging er von Tür zu Tür.

Dies missfiel einem Anwohner. Wie die Polizei mitteilte, sprach der 52-Jährige den aus Rumänien stammenden 20-jährigen Mann an und beleidigte ihn ausländerfeindlich. Er forderte ihn zum Verlassen des Hauses auf und verlieh seiner Forderung mit einem messerartigen Gegenstand Nachdruck. Diesen holte er aus seiner Wohnung und zeigte ihn dem jungen Mann.

Als dieser nicht auf die Forderung reagierte, packte ihn der 52-Jährige an der Jacke und zerrte ihn über die Treppe bis zur Eingangstür. Dabei verletzte sich der 20-Jährige leicht am Fuß.

Gegen den 52-jährigen Mann wird nun wegen des Verdachtes der Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

