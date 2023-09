Jungerunternehmer in Bad Frankenhausen: Wo der Brotteig Zeit hat

Ihr Betriebsbesuch führte Landrätin Antje Hochwind-Schneider in Begleitung des Leiters der Kreisverwaltung, Heinz-Ulrich Thiele am Mittwoch in die Backmanufaktur von Bäckermeister Florian Trautmann in Bad Frankenhausen.

Bad Frankenhausen. Ein Betriebsbesuch führte Landrätin Antje Hochwind-Schneider in die „Brotmanufaktur“ von Bäckermeister Florian Trautmann in Bad Frankenhausen.

In der Backmanufaktur Trautmann in Bad Frankenhausen geht der Ofen gerade in die Pause, als der Besuch aus dem Landratsamt mit Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) am Mittwochvormittag die Backstube betritt. Schnell holt Bäckermeister Florian Trautmann noch die letzten Backwerke aus dem Rohr und befördert sie mittels Schieber zum Auskühlen ins Wagenregal – „Burgerbrötchen für den ‘Fertigungsbereich’“, lächelt er, und schon ist man mitten im Gespräch. Wie läuft’s?

Ein Dreivierteljahr ist es her, dass der 29-Jährige nach kraftzehrendem Umbau des ehemaligen Sportwarenladens am Anger 20 in der Kurstadt mit seiner „gläsernen Backstube“ an den Start ging. Ein Ort, an dem die Brotherstellung in ihrer rasanten Entwicklung wieder ein paar Schritte zurück geht, naturbelassene Zutaten zum Einsatz kommen, lange Teigführung Markenzeichen ist und in der Ruhe die Kraft liegt. Das macht die Backwerke besonders bekömmlich. Durch große Glasscheiben können Interessierte die Herstellung verfolgen. Bis zu 48 Stunden Vorlaufzeit haben die Brotsorten, deren Rezepturen der Bäckermeister im väterlichen Betrieb in Artern entwickelte.

Arbeitstag in der Backstube beginnt früh um 4 Uhr

Es läuft, kann Florian Trautmann der Landrätin auf ihre Nachfrage berichten, die sich für die Reihe ihrer Betriebsbesuche diesmal den Jungunternehmer ausgesucht hatte, der sich mitten in der Pandemie selbstständig machte und mutig investierte. Der Januar und Februar liefen erstaunlich gut, im Sommer gab’s ein Loch. „Da wurde es ruhiger. Viele sind im Urlaub. Und die Touristen in den Herbergen sind meist voll versorgt. Die nehmen dann höchstens bei der Abreise ein Brot oder Brötchen mit“, erzählt er.

In der „gläsernen Backstube“ kam es zur angeregten Unterhaltung. Foto: Kerstin Fischer

Viele Frankenhäuser zählen zu den Kunden. Und auch zwei Gastronomiebetriebe der Stadt beziehen die Backwaren inzwischen von Trautmann. Mit weiteren Einrichtungen ist er im Gespräch.

Das ist nicht einfach, denn die Qualität hat ihren Preis. Eine Hoffnung des Bäckermeisters liegt auf dem neuen Ferienresort, hier gehört Selbstverpflegung zum Konzept. Und auch die Stadt denkt an den Bäckereibetrieb, wie jüngst beim Besuch von Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Neuerdings hilft auch ein Lehrling mit

Mit einem Mitarbeiter teilt sich Florian Trautmann die Arbeit in der Backstube. Moderne Kühl- und Backtechnik und die lange Teigführung bescheren den Bäckern eine andere Tagesstruktur als gewöhnlich. Der Arbeitstag beginnt nicht mitten in der Nacht, sondern früh um 4. Neuerdings verstärkt sogar ein Lehrling das Team, worüber Trautmann sehr froh ist.

Die Landrätin teilt die Freude. Wieder ein Schulabgänger, der nicht die Region verlässt. Sie informiert über TiP, den „Tag in der Praxis“ der Arbeitsagentur für Schulen, der nun in Bad Frankenhausen startet und auch für die Backstube von Interesse wäre, und bietet auch sonst Unterstützung durch die Kreisverwaltung an. Die hätte Florian Trautmann am liebsten hinsichtlich der extremen Bürokratie. Zu 55 Prozent sei er Bäcker, 45 Prozent verbringe er im Büro mit Verwaltung, Schreib- und Dokumentationskram für Behörden und sonstigen Tätigkeiten. Und auf die Stromrechnung nach einem Jahr ist der Unternehmer auch gespannt. Einen Industriestrompreis für energieintensive Großverbraucher fände er nicht fair.