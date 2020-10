Junges Schalmeien-Orchester sagt Klischees den Kampf an

Michael Fichtl lächelt, er kennt all die Vorurteile. „Sie ist das Klischee-Instrument schlechthin“, sagt das Vorstandsmitglied vom Schalmeienorchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth. Schalmei – war das nicht das Ding, das DDR-Staatschef Erich Honecker einst dem Rocker Udo Lindenberg im Gegenzug zu dessen Lederjacke-Geschenk überreichte? Blasinstrument der Arbeiterklasse, beim Umzügen am 1. Mai. Nur alte Märsche, nur etwas für Senioren...

Fichtl winkt ab. Der 30-Jährige hat völlig andere Erfahrungen gemacht. Und der Maschinenbau-Student verblüfft mit der Aussage: „Wir haben ein Durchschnittsalter von 35 Jahren.“ Der Verein mit seinen 35 Mitgliedern belebt den Doppelort mit seinen 300 Einwohnern. Wobei die Bläser auch aus Kalbsrieth, Wiehe, Allstedt und Sangerhausen anreisen, um immer samstags im Vereinsheim am historischen Dorfplatz, im renovierten einstigen Kindergarten, zu proben.

Die jüngsten sind neun, der älteste 70. Der Verein selbst zählt 67 Lenze. Nach der Wende, so Fichtl, ruhte alles etwa vier Jahre. Dann der Neuanfang, mit gut 40 Leuten, viel Enthusiasmus und zunächst unterm Dach des Feuerwehrverbandes.

Jüngster Bäckermeister von Sachsen-Anhalt zieht die Fäden

„Wir sind stolz auf unsere Tendenz: Wir werden immer jünger“, sagt Fichtl auch mit Blick auf die Einwohnerstruktur der Region. Junge Ausbilder wirken im Verein – wie zum Beispiel Vincent Richter. Bei dem 22-jährigen organisatorischen Leiter aus Allstedt, zugleich jüngster Bäckermeister des Landes, laufen die Fäden zusammen. Zahlreiche Schüler spielen mit. Und der Verein sucht weiter Nachwuchs. „Wir denken schon an übermorgen“, so Fichtl. Das Besondere an der Schalmei: Egal, ob mit musikalischem Vorwissen oder noch unbeschriebenes Blatt – nahezu jeder könne es „in kürzester Zeit“ spielen und bei Auftritten mitwirken. Bei der Trompete würde es derweil Jahre dauern. Bei 30-/40-Jährigen spüre Fichtl zwar Neugier, „aber jede Menge Hemmungen, nochmal so etwas zu erlernen. Ich kann nur sagen: Traut euch, es geht!“

Jeder im Orchester spielt nach Noten, bis hin zum Schlagzeuger

Neueinsteiger bekämen im Verein in individuellen Einzelproben alles an die Hand, was rund ums Notenlesen und Praxis zu wissen ist. „Selbstverständlich kostenfrei!“ Fichtl fügt aber an: „Das ist nicht misszuverstehen: Wir achten sehr auf musikalische Qualität.“ Jeder im Orchester spiele nach Noten, bis hin zum Schlagzeuger. Und von wegen: nur altgediente Märsche.

Das Repertoire reicht von Walzer und Schlager bis zu Evergreens und modernen Hits. Als letzte Stücke wurden zum Beispiel „Amsterdam“ von Cora und „Wir woll’n die Eisbären sehn!“ von den Puhdys einstudiert. Die Stücke für den Verein arrangiert übrigens kein Geringerer als Karl Till (Tegau/Zeulenroda). Und jener Profi war einst Chef des Zentralen Schalmeien-Orchesters der DDR, das international einen Namen hatte.

Von der Logistik, Reparaturen am Vereinsheim bis zum Bau der Homepage

Fichtl selbst fing einst mit neun Jahren an, hatte in Musik aber meist nur eine Drei. Dem damaligen Chef Rüdiger Feige (nun 61), der als Nestor weiterhin mitwirkt, habe er viel zu verdanken. Doch Probe ist nicht alles. „Hinterher gibt es meist Kaffee und Kuchen – dabei kann man gemütlich schwatzen, aber auch viel organisieren. Es ist eine andere, entspannte Art des Netzwerkens“, sagt Fichtl.

Elektriker, Maurer, Lkw-Fahrer, Studenten – sie alle kommen zusammen. Jeder hat seine Stärke, eine Aufgabe. Von der Logistik, Reparaturen am Vereinsheim bis zum Bau der Homepage. „Und manchmal sind wir auch Familientherapeut“, verrät Fichtl. Auch jährlich stattfindende Vereinsfahrten und Wochenendausflüge gehören zum Programm des Orchesters, das zwischen Halle und Heldrungen aufspielt: bei Umzügen, Stadtfesten, Hochzeiten, Geburtstagen. Im Normalfall, denn seit Corona gab es keine Auftritte. Fichtl: „Es ist ein Jahr der Probe, damit wir 2021 wieder richtig loslegen können.“

Für Interessenten sind weiterhin Plätze an verschiedenen Instrumenten zu vergeben. Wer neugierig auf das Schalmeienorchester geworden ist, kann sich unter 0152 / 06 33 18 58 melden.