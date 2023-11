Im Saal des Rathauses der Stadt Bad Frankenhausen gibt es am Samstag einen Kabarettabend.

Kabarett im Rathaussaal in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Am Samstag ist das Duo Michael Ranz und Edgar May zu Gast.

Auf ein neues Programm des Duos Micheal Ranz und Edgar May können sich die Kabarettfreunde am Samstag, 2. Dezember, freuen. Laut Mitteilung des Regionalmuseums Bad Frankenhausen findet die Veranstaltung nicht im Museum, sondern im Rathaussaal, Markt 1, statt. Der Abend trägt den Titel „Das Schwein bestimmt das Bewusstsein“. Auf Grund der erweiterten Platzkapazität im Rathaussaal gibt es laut dem Veranstalter noch Restkarten noch an der Abendkasse. Das Kabarett beginnt um 19.30 Uhr.

