Kabarett im Regionalmuseum Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Im Dezember werden die Kabarettisten Ranz und May im Regionalmuseum auftreten.

Mit einem neuen Programm ist das Duo Micheal Ranz und Edgar May im Regionalmuseum Bad Frankenhausen demnächst zu Gast. Am Samstag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr heißt es „Das Schwein bestimmt das Bewusstsein“. Die Kabarettisten versprechen: „Wenn es demnächst wieder heißt: Armut für Alle!, dann können wir alten weißen Ossis nur milde lächeln. Kennwa allet schon, hatt`n wa schoma“. Karten für den Kabarettabend können ab sofort im Vorverkauf für 20 Euro, Abendkasse 22 Euro, an der Museumskasse von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, Telefon: 034671/6 20 86, erstanden werden. Reservierte Karten sind bitte bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung abzuholen, sonst erlischt die Reservierung, heißt es in der Ankündigung.