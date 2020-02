Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kabarett im Theater

Das Leipziger Kabarett Academixer ist am 28. März mit seinem Programm „SOS Familienurlaub“ im Theater Nordhausen zu erleben. Das kündigt das Theater an. Familie Krämer mache Urlaub. Eine Seereise hatte Sohn Benjamin den Eltern zum Hochzeitstag versprochen. Yvonne und Ha.-Jo. hatten sich schon auf eine Kreuzfahrt gefreut, doch das noch immer im „Hotel Mama“ lebende „Bommelchen“ überrascht seine Eltern mit einer Hausboottour auf der Havel, heißt es in der Programmankündigung. Kaum haben sich die drei auf dem winzigen Bötchen eingerichtet, angelt Benjamin auch noch eine junge Frau aus dem Wasser. Schnell wird klar, Tanja ist zwar hübsch, aber durchaus keine Nixe. Das Geheimnis der Blondine ist schnell gelüftet, doch nun gehen die Turbulenzen erst richtig los. „SOS Familienurlaub“ hole sich alle Probleme an Bord, die einer Familie in der Brandenburgischen Provinz begegnen können. Die Zuschauer sitzen ja zum Glück auf dem Trockenen und haben gut lachen.

In der Produktion der Kabarett GmbH spielen Angelika Hart, Elisabeth Hart, Claudius Bruns, Armin Zarbock, Regie Volker Insel, Regieassistenz Karsten Kriesel, Musik Claudius Bruns.

Karten für diesen humorvollen Abend am 28. März um 19.30 Uhr im Theater Nordhausen (Großes Haus), gibt es an der Theaterkasse unter Telefon: 03631/98 34 52, in der Touristinformation Sondershausen, unter Telefon: 03632/78 81 11 oder im Internet unter: www.theater-nordhausen.de.