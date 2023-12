Kabarett mit Ulf Annel in Wiehe

Wiehe Auf ein Ringelnatz-Programm können sich Kabarettfreunde in Wiehe am 6. Januar freuen.

Zum Neujahrskabarett lädt der Förderverein Schloss Wiehe am Samstag, 6. Januar 2024, in den Stadtpark in Wiehe ein. Mit einem Ringelnatz-Programm ist das Kabarett „Die Arche“ aus Erfurt zu Gast. „Jede Laune meiner Wimper“ ist der Nachmittag überschrieben. Ausschütten vor Lachen, das ist garantiert bei diesem Ringelnatz-Programm. Ringelnatz, der deutsche Dichter aus dem sächsischen Wurzen mit Thüringer Wurzeln, zeitweilig Seemann, Erfinder des Kuttel Daddeldu, wird mit diesem Programm voller Witz und Poesie vorgestellt. Knapp zwei Stunden ganz große Kleinkunst mit Ulf Annel vom Erfurter Kabarett „Die Arche“ und der Musikerin Verena Fränzel sind am 6. Januar ab 16 Uhr zu erleben.