Kabarettistischer Rückblick in Wiehe

„Prosit Neujahr – Mit der Uhr in der Hand“ hieß es am Sonntag im Stadtpark in Wiehe, wo das Neujahrskonzert als kabarettistischer Jahresrückblick von Hans-Peter Körner und Susanne Fiedler (am Klavier) dargeboten wurde. Mehr als hundert Gäste ließen sich auf humorvolle Weise unterhalten. Schon einmal war das Duo zu Gast im Stadtpark. Und wie damals präsentierten sie erneut Klassiker wie Eugen Roth, Heinz Erhardt, Wilhelm Busch und Kurt Tucholsky.