Katze Gitti ist seit Tagen aus ihrem Zuhause in Hachelbich verschwunden.

Hachelbich. Einjährige Katze ist vor Tagen in Hachelbich entlaufen

Kätzchen Gitti wird vermisst

Ein kleines Kätzchen wird seit Dienstag in Hachelbich vermisst. Die Katze heißt Gitti und ist ein Jahr alt, sie ist sehr zutraulich, hat als besonderes Merkmal weiße Pfoten und ein weißes Lätzchen auf der Brust. Wer das vermisste Tier in Hachelbich und Umgebung gesehen oder gefunden hat, möchte sich bitte im Quellweg in Hachelbich melden. red